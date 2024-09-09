Окупанти за день убили двох мешканців Донеччини й поранили трьох
З початку доби російська окупаційна армія вбила двох мешканців Донецької області. Ще троє цивільних дістали поранення
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
"Гірник Курахівської громади перебуває під постійним вогнем. Сьогодні там від ворожих обстрілів загинув чоловік, ще 2 людини отримали поранення", - написав він.
Ще одна людина загинула в Іллінівській громаді області.
"У Клебан-Бику Іллінівської громади росіяни вбили 59-річну жінку, ще одну людину поранили. У селі пошкоджено будинок і господарчу будівлю", - поінформував чиновник.
Філашкін закликав мешканців Донеччини евакуюватися.
- 5 серпня було ухвалено рішення про примусову евакуацію родин із дітьми з Новогродівки та Селидового.
- За даними місцевої влади, російські війська наблизилися майже впритул до Покровська. Окупанти базуються трохи більше ніж за 10 км від околиць міста, тож людей закликали евакуюватися. Станом на 2 вересня у Покровську, за даними МВА, залишалося близько 30 тисяч жителів. Кожного дня звідти виїжджають дві тисячі людей.
- За даними Мінреінтеграції, у межах обов'язкової евакуації з прифронтових районів Донецької області з серпня 2022 року і станом на серпень 2024 року було вивезено понад 197 тисяч осіб.
- Минулого тижня було оголошено евакуацію з низки населених пунктів Покровського і Краматорського районів Донецької області.
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