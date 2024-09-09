Окупанти за день убили двох мешканців Донеччини й поранили трьох

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Гірник Курахівської громади перебуває під постійним вогнем. Сьогодні там від ворожих обстрілів загинув чоловік, ще 2 людини отримали поранення", - написав він.

Ще одна людина загинула в Іллінівській громаді області.

"У Клебан-Бику Іллінівської громади росіяни вбили 59-річну жінку, ще одну людину поранили. У селі пошкоджено будинок і господарчу будівлю", - поінформував чиновник.

Філашкін закликав мешканців Донеччини евакуюватися.