Окупанти завдали ударів по Вовчанську на Харківщині: загинула людина

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Близько 13 години окупанти завдали ворожих ударів по м. Вовчанськ Чугуївського району. Внаслідок обстрілу загинув 65-річний цивільний чоловік", - написав він.

Зазначається, що правоохоронці працюють на місці та фіксують чергові злочини окупантів.

При цьому тип озброєння, яким РФ завдала ударів, не уточнюється.