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Окупанти завдали ударів по Вовчанську на Харківщині: загинула людина

25 березня, 2024 понедiлок
14:55
Війна з Росією

Удень 25 березня російська окупаційна армія обстріляла Вовчанськ Харківської області, внаслідок чого загинула цивільна людина

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Близько 13 години окупанти завдали ворожих ударів по м. Вовчанськ Чугуївського району. Внаслідок обстрілу загинув 65-річний цивільний чоловік", - написав він.

Зазначається, що правоохоронці працюють на місці та фіксують чергові злочини окупантів.

При цьому тип озброєння, яким РФ завдала ударів, не уточнюється.

  • Російська армія в ніч на 22 березня атакувала Україну 151 засобом повітряного нападу. Українська ППО знищила 92 ворожі цілі. У Харкові окупанти завдали понад 15 ударів по обʼєктах енергетики. Місто фактично повністю залишилося без світла.
  • Станом на 24 березня у Харкові зруйновані усі трансформаторні підстанції й ТЕЦ.
  • Проте 25 березня у Харкові вдалося запустити метро. До цього воно працювало лише як укриття.
Теги:
Харків
окупанти
Олег Синєгубов
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