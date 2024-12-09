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Операція готувалася не один місяць: Андрющенко про подробиці знищення ексначальника Оленівської колонії

Оксана Ліховід
9 грудня, 2024 понедiлок
18:39
Війна з Росією Оленівка. Куратори зла. Документаальний фільм

Ексрадник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко зазначив, що дружина ексначальника Оленівської колонії є працівником міністерства внутрішніх справ так званої ДНР

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Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Оленівську колонію відкрили у 2022 році, коли почалися перші фільтрації з Маріуполя. Дружина Євсюкова, яка разом з ним була в автівці, - це не просто дружина, вона також працівник міністерства внутрішніх справ так званої ДНР, і вона так само причетна до катувань, виявлення та приниження нашої проукраїнської спільноти в окупації, а також до українських громадян, які потрапляли в Оленівку. Тому це абсолютно справедлива розплата для цієї родини", - наголосив Андрющенко.

За словами ексрадника міського голови Маріуполя, операція готувалася не один день, не один тиждень і навіть не один місяць. Вивчали графіки, звички та маршрути ексначальника Оленівської колонії. Не обійшлося без людей, які працюють в окупації.

"Щодо подробиць можу сказати, що вибуховий пристрій було встановлено в районі місця водія. Окупанти кажуть про 100 грамів у тротиловому еквіваленті, але, судячи з наслідків, його було набагато більше. Вибухівка була встановлена ззовні автомобіля й дуже точно. Дуже показово, що це трапилося в самому центрі Донецька. Це і помста, і демонстрація того, що окупація бореться", - додав Андрющенко. 

Про теракт в Оленівці

Збройні сили РФ у ніч на 29 липня 2022 року здійснили прицільний навмисний артилерійський обстріл виправної установи в населеному пункті Оленівка, Донецької області, де утримувалися українські полонені.

Тоді від вибуху зруйнувало приміщення, в якому перебували полонені українці: 53 людини загинули та понад 130 зазнали поранення. 

У здійсненні теракту Росія звинуватила Україну: нібито удар здійснили реактивною системою залпового вогню Himars, яку Київ отримав від США. Загарбники навіть продемонстрували уламки, за їхніми словами, боєприпасу, нібито знайдені на місці події. Міноборони РФ запросило експертів, фахівців з ООН і Червоного Хреста в колонію в Оленівці. Однак доступ представникам міжнародних організацій до місця трагедії не надали

11 жовтня 2022 року Україна змогла повернути тіла 62 військових, серед них – загиблі під час масової страти в Оленівці. Однак точну кількість жертв цього злочину та список загиблих можна буде визначити лише після ідентифікації.

25 липня Верховний комісар ООН із прав людини Волкер Тюрк спростував твердження Росії про те, що Оленівську в’язницю нібито обстріляли з ракетних систем HIMARS, та засудив відсутність відповідальності за вбивства українських військовополонених.

29 липня Служба безпеки України повідомила про підозру причетним до масового вбивства українських полонених в Оленівці Донецької області в липні 2022 року - ексочільнику Волноваської колонії "ДНР" Сергію Євсюкову та його колишньому першому заступнику Дмитру Нейолову.

 


 

Теги:
Новини
Донецьк
Маріуполь
Донеччина
окуповані території
Оленівка
Петро Андрющенко
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