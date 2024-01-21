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Оскільське водосховище на Харківщині: військовослужбовець ЗСУ Тимочко розповів, чому воно є таким важливим для Росії

21 січня, 2024 неділя
15:24
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Військовослужбовець ЗСУ Іван Тимочко, голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ наголосив, що російські війська намагаються захопити Оскільське водосховище на Харківщині, яке має велике значення для оборони України

Про це він розповів у етері Еспресо.

"Вони (окупанти, - ред.) будуть намагатися продавлювати постійно всю лінію фронту - це однозначно. Щодо Лимано-Куп'янського напрямку, для них кінцева ціль - це Оскільське водосховище, напрямок Ізюму, звідки вони були вибиті в рамках наступальної нашої операції. Це питання іміджеве для них, друга армія світу страшенно програла бій за Харків. Звичайно, що вони завжди будуть намагатися взяти реванш на цьому напрямку", - пояснює військовий.

За словами Тимочка, російські війська розуміють, що ЗСУ рано чи пізно знову перейдуть у наступ.

"Оскільське водосховище, за їхніми оцінками, на східному напрямку може створити загрозу прориву для нас, а також, скажімо, вийти на водний рубіж, який має майже 80 км - це б додало їм можливість вибудувати якісь інженерні укріплення на цьому напрямку, хоча знову ж, коли вони відступали у свій час з Харківщини, то пробували по Оскільському водосховищу вибудувати фортифікації, але тоді настільки була велика паніка в їхніх військах, що вони закинули це тільки почавши якісь елементарні підготовчі роботи", - пояснює Тимочко.

Військовий підкреслив, не варто забувати, що ворог все ж свої помилки на цьому напрямку мав врахувати.

"Путіну конче потрібні перемоги. Ви ж бачите, він завжди може подати маленький хутір, через свою пропаганду, як перемогу. Він, мабуть, і хоче десь виступити на фоні декорації, як у свій час Наполеон на фоні єгипетських пірамід. Це все Путін, взагалі там бої на цьому напрямку втратили військове значення для них", - додав він.

Що передувало

Крохмальне - село в Україні, у Куп'янському районі Харківської області. Населення становило близько 45 осіб.

Впродовж доби 20 січня на фронті російським окупаційним військам вдалося просунутися вздовж лінії Куп’янськ - Сватове - Кремінна та захопити село Крохмальне Харківської області, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо заявив, що захопивши Крохмальне Куп'янського району, росіяни намагаються виправдати втрату понад 7 тис. своїх військових.  

військові
російська армія
ЗСУ
окуповані території
окупанти
Харківщина
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