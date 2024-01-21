Оскільське водосховище на Харківщині: військовослужбовець ЗСУ Тимочко розповів, чому воно є таким важливим для Росії

Про це він розповів у етері Еспресо.

"Вони (окупанти, - ред.) будуть намагатися продавлювати постійно всю лінію фронту - це однозначно. Щодо Лимано-Куп'янського напрямку, для них кінцева ціль - це Оскільське водосховище, напрямок Ізюму, звідки вони були вибиті в рамках наступальної нашої операції. Це питання іміджеве для них, друга армія світу страшенно програла бій за Харків. Звичайно, що вони завжди будуть намагатися взяти реванш на цьому напрямку", - пояснює військовий.

За словами Тимочка, російські війська розуміють, що ЗСУ рано чи пізно знову перейдуть у наступ.

"Оскільське водосховище, за їхніми оцінками, на східному напрямку може створити загрозу прориву для нас, а також, скажімо, вийти на водний рубіж, який має майже 80 км - це б додало їм можливість вибудувати якісь інженерні укріплення на цьому напрямку, хоча знову ж, коли вони відступали у свій час з Харківщини, то пробували по Оскільському водосховищу вибудувати фортифікації, але тоді настільки була велика паніка в їхніх військах, що вони закинули це тільки почавши якісь елементарні підготовчі роботи", - пояснює Тимочко.

Військовий підкреслив, не варто забувати, що ворог все ж свої помилки на цьому напрямку мав врахувати.

"Путіну конче потрібні перемоги. Ви ж бачите, він завжди може подати маленький хутір, через свою пропаганду, як перемогу. Він, мабуть, і хоче десь виступити на фоні декорації, як у свій час Наполеон на фоні єгипетських пірамід. Це все Путін, взагалі там бої на цьому напрямку втратили військове значення для них", - додав він.

Що передувало

Крохмальне - село в Україні, у Куп'янському районі Харківської області. Населення становило близько 45 осіб.

Впродовж доби 20 січня на фронті російським окупаційним військам вдалося просунутися вздовж лінії Куп’янськ - Сватове - Кремінна та захопити село Крохмальне Харківської області, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо заявив, що захопивши Крохмальне Куп'янського району, росіяни намагаються виправдати втрату понад 7 тис. своїх військових.