Падіння Іл-76: у РФ заявили, що готові передати Україні тіла людей з борту
У Росії заявили про те, що вони буцімто готові передати Україні тіла загиблих під час падіння військового літака Іл-76 у Білгородській області
Про це заявила уповноважена з прав людини в РФ Тетяна Москалькова, пише РІА Новини.
"Так, готові, для цього все необхідне з погляду процедури є... Тіла можуть бути передані згідно з існуючими процедурами", - сказала вона.
Водночас, за її словами, Москалькова перебуває в контакті з українським уповноваженим Дмитром Лубінцем: "Ми на зв'язку з уповноваженим Верховної ради Лубінцем Дмитром, він звернувся до мене спочатку з питаннями, що стосуються катастрофи, отримав повністю всі відповіді".
Що відомо про падіння літака Іл-76 у РФ
У середу, 24 січня, у Корочанскому районі Білгородської області впав військово-транспортний російський літак Іл-76
У міноборони Росії заявили, що на його борту нібито були українські військовополонені, яких перевозили в Білгородську область для обміну.
Очільник МЗС Росії Сергій Лавров повідомив, що РФ запросила термінове проведення Радбезу ООН через падіння літака, у знищенні якого Москва звинуватила Україну. Франція відхилила скликання засідання.
У Головному управлінні розвідки Міноборони України підтвердили, що 24 січня мав відбутися обмін полоненими. В ГУР зазначили, що наразі не мають достовірної та вичерпної інформації з приводу того, хто саме перебував на борту літака та в якій кількості.
Координатор ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі розповів, що США наразі не можуть підтвердити наявність українських полонених в російському Іл-76.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що наполягатиме на міжнародному розслідуванні падіння військово-транспортного літака Іл-76 у Росії.
30 січня у ГУР заявили, що Росія відмовляється передати тіла полонених, які нібито загинули в Іл-76.
Натомість президент РФ Путін заявив, що військово-транспортний літак Іл-76 збили системою Patriot, і пообіцяв допустити до розслідування міжнародних експертів.
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