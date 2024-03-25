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Папа Римський: Знищення енергооб’єктів в Україні загрожує гуманітарною катастрофою

25 березня, 2024 понедiлок
07:44
Війна з Росією Папа Римський, Папа Франциск

У неділю, 24 березня, під час богослужіння на площі Святого Петра у Ватикані Папа Римський Франциск закликав не забувати про "стражденну Україну" і заявив, що нищення критичної інфраструктури в країні загрожує гуманітарною катастрофою

Про це пише Vatican News.

Завершуючи богослужіння, Папа Франциск закликав не забувати у своїх молитвах про "стражденну Україну" і тих, хто опинився без електропостачання через нещодавні обстріли інфраструктурних об’єктів.

"Молімося за всіх наших братів і сестер, які страждають внаслідок війни; в особливий спосіб я маю на думці стражденну Україну, де дуже багато людей опинилися без електропостачання через інтенсивні обстріли інфраструктури, які, крім того, що спричиняють смерть і страждання, несуть ризик ще більшої гуманітарної катастрофи. Будь ласка, не забуваймо про Україну-мученицю і згадаймо також про Газу, яка дуже страждає, і про численні інші місця, де точиться війна", - сказав Папа Римський.

Він також скерував думку до Колумбії, де кілька днів тому в спільноті Сан-Хосе-де-Апартадо були вбиті молода жінка та підліток. Крім того, Папа Римський запевнив у молитві за жертв "підлого теракту в Москві".

  • Папа Римський в останню хвилину скасував проповідь під час меси у Вербну неділю, але продовжив головувати на богослужінні, прочитав полуденну молитву й об'їхав натовп у папамобілі.
Теги:
Україна
Росія
Ватикан
Енергія
Папа Римський Франциск
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