Папа Римський: Знищення енергооб’єктів в Україні загрожує гуманітарною катастрофою

Про це пише Vatican News.

Завершуючи богослужіння, Папа Франциск закликав не забувати у своїх молитвах про "стражденну Україну" і тих, хто опинився без електропостачання через нещодавні обстріли інфраструктурних об’єктів.

"Молімося за всіх наших братів і сестер, які страждають внаслідок війни; в особливий спосіб я маю на думці стражденну Україну, де дуже багато людей опинилися без електропостачання через інтенсивні обстріли інфраструктури, які, крім того, що спричиняють смерть і страждання, несуть ризик ще більшої гуманітарної катастрофи. Будь ласка, не забуваймо про Україну-мученицю і згадаймо також про Газу, яка дуже страждає, і про численні інші місця, де точиться війна", - сказав Папа Римський.

Він також скерував думку до Колумбії, де кілька днів тому в спільноті Сан-Хосе-де-Апартадо були вбиті молода жінка та підліток. Крім того, Папа Римський запевнив у молитві за жертв "підлого теракту в Москві".