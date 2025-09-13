Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Головна Війна з Росією Партизани розвідали оборонний завод у Смоленській області РФ, де виготовляють корпуси для твердопаливних ракет і елементи броні

Партизани розвідали оборонний завод у Смоленській області РФ, де виготовляють корпуси для твердопаливних ракет і елементи броні

Катерина Ганжа
13 вересня, 2025 субота
07:29
Війна з Росією

Агенти партизанського руху "Атеш" обстежили підприємство АТ "Авангард" у місті Сафоново, що у Смоленській області Росії

Зміст

Про це йдеться у повідомленні руху в Telegram. 

Партизани зафіксували режим роботи, охорону, відеоспостереження і транспорт.

Зазначається, що завод входить до корпорації "Тактичне ракетне озброєння" і випускає контейнери та корпуси для твердопаливних ракет, а також елементи броні та протирадіаційного захисту.

фото: "Атеш"

фото: "Атеш"

"Раніше над об'єктом пролітали українські дрони – тепер удари будуть точнішими. Інформацію вже передано Силам оборони України", - зазначили в партизанському русі.

  • Раніше агенти "Атеш" провели диверсію в російській Тулі, під час якої вдалося знищити вежу зв’язку поблизу заводу АТ "Щегловський вал". Підприємство входить до ВПК Росії. 
