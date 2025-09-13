Партизани розвідали оборонний завод у Смоленській області РФ, де виготовляють корпуси для твердопаливних ракет і елементи броні
Агенти партизанського руху "Атеш" обстежили підприємство АТ "Авангард" у місті Сафоново, що у Смоленській області Росії
Про це йдеться у повідомленні руху в Telegram.
Партизани зафіксували режим роботи, охорону, відеоспостереження і транспорт.
Зазначається, що завод входить до корпорації "Тактичне ракетне озброєння" і випускає контейнери та корпуси для твердопаливних ракет, а також елементи броні та протирадіаційного захисту.
фото: "Атеш"
фото: "Атеш"
"Раніше над об'єктом пролітали українські дрони – тепер удари будуть точнішими. Інформацію вже передано Силам оборони України", - зазначили в партизанському русі.
- Раніше агенти "Атеш" провели диверсію в російській Тулі, під час якої вдалося знищити вежу зв’язку поблизу заводу АТ "Щегловський вал". Підприємство входить до ВПК Росії.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.08 Купівля 41.08Продаж 41.56
- EUR Купівля 48.1Продаж 48.77
- Актуальне
- Важливе