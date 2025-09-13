Партизани розвідали оборонний завод у Смоленській області РФ, де виготовляють корпуси для твердопаливних ракет і елементи броні

Про це йдеться у повідомленні руху в Telegram.

Партизани зафіксували режим роботи, охорону, відеоспостереження і транспорт.

Зазначається, що завод входить до корпорації "Тактичне ракетне озброєння" і випускає контейнери та корпуси для твердопаливних ракет, а також елементи броні та протирадіаційного захисту.

фото: "Атеш"

"Раніше над об'єктом пролітали українські дрони – тепер удари будуть точнішими. Інформацію вже передано Силам оборони України", - зазначили в партизанському русі.