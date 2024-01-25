Перенесення війни на територію РФ - основне завдання збройної боротьби, - полковник запасу ЗСУ Грабський

Таку думку висловив військовий експерт, учасник миротворчих місій, полковник запасу ЗСУ Сергій Грабський у етері телеканалу "Еспресо".

"Україна має наносити удари по об'єктах критичної та енергетичної інфраструктури Росії, зосередитись на цьому завданні. Саме росіяни нас цьому навчили, ніхто інший. Ми наносимо удар у відповідь, це так званий бумеранг. Тому, що можна намагатися зруйнувати той чи інший цех, але в сьогоднішні часи, коли виробництво дуже розосереджено і може бути перенесено на інші напрямки, потужності, більш доцільним виглядає намагання знищити саме енергетичні об'єкти. Без електроенергії заводи РФ не будуть працювати", - повідомив він.

Нанесення ударів по критичній транспортній інфраструктурі є також надзвичайно важливим елементом нашої боротьби. Адже основа логістики Російської Федерації це залізниці, зауважив Грабський.

"Їх щільність не така висока як в Україні. Противник певний час намагався наносити удари по залізниці, але згодом припинив, бо це безумство. Але в випадку з Росією це працює досить ефективно", - додав він.

Таким чином, перенесення війни на територію РФ відповідає нашим основним завданням збройної боротьби по визволенню наших територій та зупинці противника, вважає полковник запасу ЗСУ.