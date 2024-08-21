Підриви "Північних потоків": президент Чехії Павел назвав газогони законною ціллю

Про це Павел сказав у інтерв'ю для подкасту PoliTalk, передає видання Novinky.cz.

"У мене немає викривальної чіткої інформації про те, що за нападом дійсно стоїть Україна. Коли ведеться збройний конфлікт, то він ведеться не тільки проти військових об'єктів, а й проти об'єктів стратегічного характеру. А трубопроводи – це стратегічна ціль. Якби атака була спрямована на те, щоб припинити постачання газу та нафти до Європи та залишити Росію без грошей, то - я кажу умовно - це було б законною ціллю. Але я не маю такої інформації", - сказав Павел.

Президент Чехії нагадав, що на момент підривів газогонів ЄС уже мав низку альтернатив і його енергобезпека не залежала від "Північних потоків".

"Це, звичайно, принесло певні ускладнення, але не такі, з якими ми не могли впоратися. Продуктові конвеєри завжди були і будуть мішенню, оскільки вони мають потенціал вплинути на конфлікт у тому чи іншому напрямку", - сказав Павел.

Президент Чехії наголосив, що наразі країни, які прагнуть зберегти міжнародне право, не мають іншого вибору, крім як підтримувати Україну.

"Не всі держави беззаперечно виступають за продовження повної підтримки. Думки різні, вони розвиваються. Навіть це (нібито причетність України до підривів газогонів - ред.), якщо буде доведено, може вплинути на готовність країн допомагати Україні. З іншого боку, у нас зараз немає іншого виходу, крім як підтримати Україну. Справа не в тому, чи подобається нам Україна чи ні, а в тому, чи хочемо ми жити у світі, де одна країна може напасти на іншу лише тому, що вона більша та сильніша. Чи хочемо ми жити у світі, де діятиме правило більшої палиці", - сказав Павел.

Що відомо про підриви "Північних потоків"

У ніч на 26 вересня 2022 року в російському газопроводі "Північний потік - 2" сталося раптове падіння тиску. 27 вересня стало відомо, що напередодні запуску Балтійського газопроводу в море вилився газ з "Північного потоку - 2".

Експерти з'ясували, що на маршрутах газопроводів "Північний потік" та "Північний потік - 2" у Балтійському морі 26 вересня сталися вибухи техногенного характеру потужністю близько 700 кг у тротиловому еквіваленті. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг назвав інцидент диверсією.