Підрозділи Третьої штурмової певний час були в повному оточенні в Авдіївці, – Жорін

Про це повідомив заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін.

"Зараз можемо говорити, що певний час деякі підрозділи Третьої штурмової в самій Авдіївці були в повному оточенні, але змогли вийти. Окремі кацапські канали пишуть, що є бійці, які ще перебувають на території Авдіївського коксохіму - можу сказати, що там не залишилось жодного нашого бійця. Там у принципі нічого не залишилося, крім кількох напівзруйнованих підвальних приміщень", - написав він.

За його словами, майже половина всіх керованих авіабомб, які окупанти кидали на Авдіївку, прилітали саме по коксохіму.