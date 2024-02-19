Підрозділи Третьої штурмової певний час були в повному оточенні в Авдіївці, – Жорін
Певний час деякі підрозділи Третьої штурмової бригади в Авдіївці Донецької області перебували в повному оточенні, але змогли вийти
Про це повідомив заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін.
"Зараз можемо говорити, що певний час деякі підрозділи Третьої штурмової в самій Авдіївці були в повному оточенні, але змогли вийти. Окремі кацапські канали пишуть, що є бійці, які ще перебувають на території Авдіївського коксохіму - можу сказати, що там не залишилось жодного нашого бійця. Там у принципі нічого не залишилося, крім кількох напівзруйнованих підвальних приміщень", - написав він.
За його словами, майже половина всіх керованих авіабомб, які окупанти кидали на Авдіївку, прилітали саме по коксохіму.
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