Після окупації Вугледару РФ зможе відновити інтенсивну військову логістику через Волноваху, - "Інформаційний спротив"

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Від окупації Вугледару є ряд негативних наслідків для нас. Річ у тому, що в нас була можливість повного вогневого контролю залізниці від Донецька до Волновахи. Тобто, після захоплення росіянами Вугледару, в них зʼявляється можливість відновити активну військову логістику через Волноваху. Це може статись найближчим часом. Логістика залізницею на цій ділянці фронту може запрацювати в окупантів. Зокрема, через Волноваху на південь в Запорізьку область. Це є негативним фактором окупації росіянами Вугледару", - пояснив Коваленко.

За словами оглядача, Сили оборони все ж можуть вплинути на логістичний шлях росіян.

"Втім, за Силами оборони залишається можливість вогневого впливу на цю ділянку фронту. Ми зможемо руйнувати ці логістичні шляхи. Зокрема, за допомогою РСЗВ Himars, ракет Atacms та Storm Shadow", - додав він

Про вихід ЗСУ Вугледара

1 жовтня OSINT-портал DeepState заявив, що російські терористи змогли захопити місто Вугледар у Донецькій області. Джерела "Суспільного" в бригаді, що обороняє місто, спростували повну окупацію.

Проте 2 жовтня Сили оборони офіційно вийшли з Вугледара Донецької області з метою збереження особового складу та бойової техніки, а також зайняття положення для ведення подальших дій.

Військовий зі 72-ї бригади на правах анонімності поділився інформацією щодо виходу українських воїнів з Вугледара.

"До того, як бригаду передислокували на Донеччину, в нас була абсолютно боєздатна частина й укомплектований штат. Але за два роки боїв без ротацій і відпочинку ми перетворились на небоєздатну одиницю, бригада стерлась в нуль", - розповів український воїн.