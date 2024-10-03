Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Після окупації Вугледару РФ зможе відновити інтенсивну військову логістику через Волноваху, - "Інформаційний спротив"
Ексклюзив

Після окупації Вугледару РФ зможе відновити інтенсивну військову логістику через Волноваху, - "Інформаційний спротив"

Віталій Бесараб
3 жовтня, 2024 четвер
21:35
Війна з Росією Ukraine Russia war live map september 25 - october 2

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко повідомив, що окупанти можуть відновити логістику залізницею від Донецька до Волновахи після окупації Вугледара

Зміст

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Від окупації Вугледару є ряд негативних наслідків для нас. Річ у тому, що в нас була можливість повного вогневого контролю залізниці від Донецька до Волновахи. Тобто, після захоплення росіянами Вугледару, в них зʼявляється можливість відновити активну військову логістику через Волноваху. Це може статись найближчим часом. Логістика залізницею на цій ділянці фронту може запрацювати в окупантів. Зокрема, через Волноваху на південь в Запорізьку область. Це є негативним фактором окупації росіянами Вугледару", - пояснив Коваленко.

За словами оглядача, Сили оборони все ж можуть вплинути на логістичний шлях росіян.

"Втім, за Силами оборони залишається можливість вогневого впливу на цю ділянку фронту. Ми зможемо руйнувати ці логістичні шляхи. Зокрема, за допомогою РСЗВ Himars, ракет Atacms та Storm Shadow", - додав він

Про вихід ЗСУ Вугледара

1 жовтня OSINT-портал DeepState заявив, що російські терористи змогли захопити місто Вугледар у Донецькій області. Джерела "Суспільного" в бригаді, що обороняє місто, спростували повну окупацію.

Проте 2 жовтня Сили оборони офіційно вийшли з Вугледара Донецької області з метою збереження особового складу та бойової техніки, а також зайняття положення для ведення подальших дій.

Військовий зі 72-ї бригади на правах анонімності поділився інформацією щодо виходу українських воїнів з Вугледара.

"До того, як бригаду передислокували на Донеччину, в нас була абсолютно боєздатна частина й укомплектований штат. Але за два роки боїв без ротацій і відпочинку ми перетворились на небоєздатну одиницю, бригада стерлась в нуль", - розповів український воїн.

Теги:
Україна
російська армія
ЗСУ
Донеччина
окуповані території
окупанти
Волноваха
Військові новини
Вугледар
Читайте також:
Карта бойових дій за 25 вересня - 2 жовтня
Автор Богдан Бачинський
2 жовтня, 2024 середа
Карта бойових дій за період 25 вересня – 2 жовтня: ЗСУ втратили Вугледар, але загальмували росіян під Покровськом
Сергій Наєв
Автор Артем Лагутенко
1 жовтня, 2024 вiвторок
"Перш ніж наступати, ми маємо вичерпати ресурси ворога": генерал-лейтенант Наєв про можливість контрнаступу
Ізраїль
Автор Марина Клюєва
1 жовтня, 2024 вiвторок
"У Ізраїлю, попри складну ситуацію, є розкіш, якої немає в України": дипломат Хара
Київ
+17°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.06
    Купівля 41.06
    Продаж 41.5
  • EUR
    Купівля 45.35
    Продаж 46
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
3 жовтня
22:59
Альбін Курті
Якщо РФ переможе, 25 років миру на Балканах будуть під загрозою, - прем’єр Косова
22:52
Україна розпочинає експорт електроенергії до Європи
Міноборони оголосило про механізм закупівлі електроенергії для ЗСУ через відкриті тендери
22:49
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Росія атакує Україну безпілотниками: у Сумах поранено 8 людей
22:28
Ізраїль, ЦАХАЛ
У Генштабі Ізраїлю заявили, що не дозволять "Хезболлі" залишитися на півдні Лівану
22:23
Андрій Сибіга
"Обговорили кроки, які приведуть до історичних рішень": Сибіга провів розмову з Блінкеном
21:58
міст метро
Київське метро переплатило 160 млн грн за доставку з Польщі подарованих вагонів метро, - аудит
21:36
Денис Попов (праворуч), Гоффенгайм - Динамо
"Динамо" програло "Гоффенгайму" в другому матчі в Лізі Європи
21:36
Владислав Дубінчак (ліворуч), Гоффенгайм - Динамо
"Гоффенгайм" - "Динамо" 2:0: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи
21:31
Купʼянськ
У Купʼянську немає жодного цілого будинку, - РВА
21:11
Іван Любиш-Кірдей
Оператор Reuters українець Любиш-Кірдей прийшов до тями й заговорив після поранення під час удару РФ по Краматорську 24 серпня
21:01
Ексклюзив
Карта бойових дій за 25 вересня - 2 жовтня
Зараз ситуація складніше: полковник СБУ Костенко про ситуацію на Курщині
20:58
Джо Байден
Байден розповів, чи може підтримати удари Ізраїлю по нафтових об’єктах в Ірані
20:31
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
ЗСУ атакували аеродром, на якому базувались Су-34 та Су-35, окупанти продовжують атакувати на трьох напрямках. Колонка Сергія Згурця
20:25
без води, вода
У Сумській міськраді розповіли про ситуацію з водопостачанням після обстрілів РФ
20:02
OPINION
Про квадроберів: Це не про дітей, це про дурних, переляканих дорослих
19:58
Південноукраїнська АЕС
Енергоатом замовив захист Південноукраїнської АЕС. Інженерні споруди мають бути готові до зими 2025 року
19:39
Молдова
У Молдові заблокували російські Яндекс і Rutube
19:38
Оновлено
Курська АЕС
У МЗС спростували російський фейк про нібито спробу ЗСУ атакувати Курську АЕС
19:31
Армія РФ вдарила по зупинці громадського транспорту у Купʼянську: серед поранених 16-річна дівчина
19:11
Україна отримала від ПРООН 10 спецавтівок для медиків у прифронтових областях
19:11
Молдова
РФ підкупила 130 тис. громадян Молдови, аби завадити країні вступити до ЄС
19:09
дрон Shahed-136, атака росії по Києву 17 жовтня
У Білорусі 3 жовтня вранці вибухнув "шахед", - Гаюн
19:00
Аналітика
ізраїльські солдати
Війна на трьох фронтах: чому Ізраїль одночасно воює з ХАМАСом, "Хезболлою" та Іраном. Пояснюємо
18:46
Свічка пам'яті
Удар РФ по Полтаві 3 вересня: у лікарні померла ще одна людина, кількість загиблих зросла до 59
18:39
Роберт Фіцо
"ЄС потребує РФ": Фіцо заявив, що "зробить все для відновлення нормальних відносин" з Москвою
18:33
Український легіон розпочав набір добровольців у Любліні
18:19
рада слуга народу
Нардепа від "Слуги Народу" судитимуть за незаконне збагачення на 11 млн грн
18:18
острови Чагос
Британія передасть свою останню африканську колонію Маврикію
18:16
Ексклюзив
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ отримала нові можливості з виготовлення "шахедів", - Defense Express
18:14
Новини компаній
У Києві відбувся форум "People Power: Сила бути різними" про безбар’єрність у робочому середовищі
18:09
Люксембург
Люксембург долучився до Коаліції дронів
18:02
OPINION
Чи підтримують українці добудову АЕС
17:52
поїзд РФ з символами "Z"
Литва відмовилась пропускати транзитний поїзд РФ з символами "Z": персонал зобов'язали стерти написи з вагонів
17:48
Кароль Навроцький
Директор польського Інституту нацпам'яті назвав Галичину "Східною Малопольщею"
17:39
Шалва Папуашвілі
Спікер парламенту Грузії Папуашвілі підписав закони, які обмежуть права ЛГБТ-спільноти
17:18
Єврокомісія
Порушує законодавство ЄС: Єврокомісія подає на Угорщину до суду через закон про "захист суверенітету"
17:18
Ексклюзив
Дана Ярова
Це буде важливий крок: радниця заступника МОУ Ярова про експорт дронів українського виробництва
17:12
"Океан Ельзи" оголосив 5-й поспіль концерт у Палаці спорту, чим встановив рекорд
17:09
на фото ситуація на фронті
Від початку доби на фронті відбулося 73 боєзіткнення: ворог найактивніший на Курахівському та Покровському напрямках
17:02
Ексклюзив
окупанти в Криму
Противник накопичує сили для проведення штурмових дій: командир 31-ї ОМБр про Таврійський напрямок
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV