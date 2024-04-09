Після смерті Путіна РФ не отямиться, - експерт Українського інституту майбутнього Громенко

Таку думку висловив кандидат історичних наук, експерт Українського інституту майбутнього Сергій Громенко в етері телеканалу "Еспресо".

"В теорії "отверезіння" росіян можливе так само, як прозріння німців після Другої світової війни. Для остаточної денацифікації Німеччині знадобилося 30 років, це вже після тотальної поразки, окупації країни, беззастережного засудження нацистського режиму тощо. Росіянам, скоріш за все, для цього потрібно буде ще більше часу. Можливе це займе 40 років, чи 50, але точно не менше, ніж у Німеччини. Саме тому слід відкласти наївні сподівання, що наступного дня після смерті Путіна, РФ отямиться. Це відбудеться, але не відразу", - зазначив він.

Українцям важливо зрозуміти, що Путін - не першоджерело, а фінальна точка розвитку російської імперіалістичної ідеології, каже Громенко.

"Це не Путін звабив російське населення на війну проти України. Росія - країна, в якій існує така собі традиція. Чим жорсткіше є тиран сьогодні, тим боліснішим і кривавішим є смуток після його смерті завтра. Знову ж таки, це не означає, що коли Путін помре, наступного дня почнеться вивід російських військ з України, чи в Москві одна вежа Кремля буде стріляти в іншу. Але зрештою, РФ невпинно прямує до цього фіналу", - додав він.