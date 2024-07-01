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Південна Корея може перекинути свої підрозділи до України у випадку появи військових КНДР на полі бою, - військовий експерт Рябих

1 липня, 2024 понедiлок
16:50
Війна з Росією Південна Корея провела масштабний військовий парад

Директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих вважає, що у випадку якщо КНДР буде перекидати свої війська на лінію фронту, то Південна Корея може також перекинути свої підрозділи до України

Зміст

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Поява на фронту будь-яких підрозділів збройних сил Північної Кореї потребуватиме більшої уваги. Річ у тому, що під інженерними підрозділами з КНДР можуть маскувати частини, які будуть виконувати інші завдання. Зокрема, тих, які б могли отримати досвід ведення реальних бойових дій", - пояснив Рябих.

За словами експерта, партнери України мають жорстко відреагувати у випадку перекидання підрозділів КНДР на лінію фронту.

"Зараз ще не можна підтвердити інформацію, що Північна Корея збирається перекидати свої військові підрозділи до України. Втім, якщо це станеться, то має стати обʼєктом жорсткої відповіді з боку наших партнерів. Мені здається, що при появі військових КНДР на території України, то не лише інструктори НАТО мають бути перекинуті на лінію фронту. Я не виключаю, що навіть Республіка Корея може перекинути свої війська на територію України, якщо Кім Чен Ин наважиться перекинути свої підрозділи на ʼлінію фронту на боці РФ", - додав він.

  • 19 червня Володимир Путін був із візитом у КНДР на запрошення лідера Північної Кореї Кім Чен Ина. Країни уклали договір про всеосяжне стратегічне партнерство, який передбачає взаємну допомогу у випадку нападу на одного з підписантів. Водночас лідер КНДР висловив "безумовну підтримку" Росії у війні з Україною.
  • Пізніше Північнокорейське державне агентство оприлюднило пункти договору між Росією і КНДР про всеосяжне стратегічне партнерство. Зокрема, там йдеться про співпрацю у війні, науці та економіці.
  • 20 червня Володимир Путін заявив, що Південна Корея у випадку постачання Україні летального озброєння стикнеться з рішеннями, які не сподобаються Сеулу.
  • Крім того, військовий експерт Defense Express Іван Киричевський вважає, що Північна Корея може вдатись до відправки свого експедиційного корпусу для участі у війні на боці Росії.

Теги:
Україна
Росія
КНДР
Південна Корея
ЗСУ
Кім Чен Ин
НАТО
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