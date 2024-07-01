Південна Корея може перекинути свої підрозділи до України у випадку появи військових КНДР на полі бою, - військовий експерт Рябих

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Поява на фронту будь-яких підрозділів збройних сил Північної Кореї потребуватиме більшої уваги. Річ у тому, що під інженерними підрозділами з КНДР можуть маскувати частини, які будуть виконувати інші завдання. Зокрема, тих, які б могли отримати досвід ведення реальних бойових дій", - пояснив Рябих.

За словами експерта, партнери України мають жорстко відреагувати у випадку перекидання підрозділів КНДР на лінію фронту.

"Зараз ще не можна підтвердити інформацію, що Північна Корея збирається перекидати свої військові підрозділи до України. Втім, якщо це станеться, то має стати обʼєктом жорсткої відповіді з боку наших партнерів. Мені здається, що при появі військових КНДР на території України, то не лише інструктори НАТО мають бути перекинуті на лінію фронту. Я не виключаю, що навіть Республіка Корея може перекинути свої війська на територію України, якщо Кім Чен Ин наважиться перекинути свої підрозділи на ʼлінію фронту на боці РФ", - додав він.