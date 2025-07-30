Покровськ має оперативно-тактичне значення, втрата міста загрожує просуванням ворога у бік Дніпровщини, - військовий оглядач Попович
Ситуація на Покровському напрямку погіршується, втрата міста загрожує просуванню ворога на територію Дніпровщини
Про це в етері Еспресо розповів військовий оглядач Денис Попович.
"Стратегічне значення населений пункт має тоді, коли його втрата, або поразка у битві докорінно змінює хід війни. Після цього вже не можна розраховувати на перемогу чи будь-які умови миру, які б були прийнятними. Я б не сказав, що Покровськ має саме таке стратегічне значення. Втім, це місто має оперативно-тактичне значення. Якщо ми втратимо контроль над Покровськом, то ворог зможе просуватись у бік Дніпровщини й тоді ми будемо говорити про бої у цій області", - заявив Попович.
Оглядач наголосив, що зараз ситуація не виглядає так, що Покровськ не вдасться втримати. Втім, ситуація на Покровському напрямку дійсно погіршується.
"Якщо сьогодні ми говоримо про окремі групи ворога, які змогли просочитись на Дніпровщину, то після втрати Покровська ця ситуація зміниться. Втім, варто наголосити, що зараз ситуація не виглядає так, що Покровськ не вдасться втримати. Ми про це зараз не говоримо. Можемо констатувати, що ситуація на Покровському напрямку дійсно погіршується. Коли виникає ситуація, що місто неможливо вже втримувати, то приймається рішення залежно від задач й цілей", - додав він.
- 29 липня речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов заявив, що на Покровському напрямку зараз понад 100 тис. російських військ.
- Протягом доби вівторка, 29 липня, на російсько-українському фронті відбулося 156 бойових зіткнень. Ворог найбільш активний на Покровському напрямку
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