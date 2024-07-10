Полковник ЗСУ Селезньов назвав нові напрямки на фронті, де склалася загрозлива ситуація
Військовий експерт, полковник ЗСУ, речник Генерального штабу ЗСУ (2014-2017 рр.) Владислав Селезньов зазначив, що на східному фронті є 6 загрозливих напрямків
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"На фронті спекотно не лише через погодні умови, а й через те, що ворог активно атакує. Атакує на східному фланзі російсько-українського фронту масштабніше і наполегливіше. Бойові сутички тривають і на півночі Харківщини. До речі, Сили оборони України мають там успіх і мають змогу повільно, але впевнено витісняти ворожі сили ближче до кордону", - зауважив Селезньов.
За словами полковника ЗСУ, на сході нашої країни ворог, користуючись тотальною перевагою в авіаційній складовій, потужною артилерійською підтримкою і практично необмеженим людським ресурсом, має перевагу на полі бою.
"Хоча ця перевага на полі бою визначається тактичними успіхами ворожих сил і засобів, але тенденція є досить загрозливою. Якщо ще два тижні тому ми говорили про чотири основних загрозливих напрямки на сході нашої держави, то зараз їх фактично шість. Крім відомих напрямків, таких як Курахівський, Покровський, напрямок на Часів Яр і Сіверськ, ще додалися Торецький і Куп'янський напрямки. На цих напрямках ворог значно активізував свої дії з метою вийти впритул до річки Оскіл, формуючи загрозу на території Харківщини", - наголосив Селезньов.
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