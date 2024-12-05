Понад 8 тис. військовослужбовців добровільно повернулися на службу після СЗЧ, з них більше 3 тис. - упродовж тижня

Про це розповів начальник відділу Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Саіян Сєвак.

Він нагадав, що в Україні ухвалили закон, за яким військові, які повернуться із СЗЧ до 1 січня 2025 року, матимуть усі соціальні пільги.

За словами Сєвака, наразі понад 8 тис. військовослужбовців звернулися та повернулися на службу. Понад 5 тис. із них повернулися в порядку закону звільнення від кримінальної відповідальності і понад 3 тис. - за іншим законом.

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"Тобто з 29 листопада понад 3 тисячі військовослужбовців повернулись на військову службу через закон, який поновлює соціальні гарантії, пільги, продовольче, грошове та матеріальне забезпечення", - пояснив він.

Закон про повернення на службу після СЗЧ

З початку 2022 року до вересня 2024-го Офіс генерального прокурора зареєстрував майже 60 тис. кримінальних проваджень за фактом самовільного залишення частини (СЗЧ) і близько 30 тис. щодо дезертирства.

21 листопада Рада в цілому ухвалила законопроєкт №12095 про добровільне повернення на службу для тих, хто вперше самовільно залишив військові частини або дезертував.

28 листопада президент України Володимир Зеленський підписав закон про добровільне повернення на службу тих, хто вперше здійснив СЗЧ або дезертував.

Військовослужбовці, які до 1 січня 2025 року повернуться до своїх частин після самовільного залишення служби, будуть поновлені з усіма соціальними гарантіями.

У листопаді 6 тис. військовослужбовців добровільно повернулися до лав Збройних сил України після самовільного залишення військової частини.