Пожежа у Москві, гучні вибухи у Севастополі та атака дронів на нафтобазу в Краснодарському краї: де у росіян вибухало та палало цього тижня

Більше про "бавовну" в Росії та на тимчасово окупованих територіях у тижневому огляді Еспресо.

Пожежа у театрі у Москві, на нафтобазі у Краснодарському краї та на меблевій фабриці у Челябінській області

Вночі 24 січня У Челябінській області РФ сталась масштабна пожежа на меблевій фабриці. Вогнем були охоплені 3600 квадратних метрів. За два кілометри від селища Батуринський горіла покрівля меблевої фабрики. На місці працювали понад 60 спеціалістів та 18 одиниць техніки, які згодом локалізували пожежу. Інформації про постраждалих не надходило.

А вранці 24 січня російське міністерство оборони заявило про нібито атаку безпілотників по території Орловської області. У регіоні буцімто працювала ППО, яка нібито збила чотири безпілотники над територією Орловської області. Як зазначив губернатор Орловської області Андрій Кличков, у Залізничний та Північний райони стягнули служби порятунку та правоохоронні органи. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

У російському місті Туапсе у Краснодарському краю в ніч на 25 січня внаслідок атаки дронів виникла пожежа на нафтобазі. Це спецоперація Служби безпеки. Зазначається, що там була пошкоджена установка первинної обробки нафтопродуктів, а саме – вакуумна та атмосферна колони. "СБУ б'є вглиб РФ і продовжує атаки на обʼєкти, які не тільки мають важливе значення для економіки Росії, але й забезпечують паливом ворожі війська. Далі буде багато сюрпризів, системна робота триває", – сказали у джерелі. Російські телеграм-канали повідомляли, що причиною пожежі могла стати атака безпілотника, а перед займанням у місті лунали вибухи – ймовірно, від роботи ППО. Також про проліт кількох безпілотників до та після пожежі писали місцеві мешканці. Під час повітряної тривоги припиняв роботу аеропорт міста Сочі. На запасному аеропорту у Мінеральних Водах приземлились чотири літаки.

У ніч з 25 на 26 січня російська влада звинуватила Україну в обстрілі селища Тьоткіно Курської області. Жителі Тьоткіна нібито залишились без опалення та електроенергії."Через пошкодження теплотраси у будинках немає опалення. Також частина селища залишилася без електропостачання. Аварійні бригади розпочнуть ремонт, як тільки це буде безпечно. Крім того, пошкоджено фасади та вікна двох багатоквартирних будинків. Обов'язково надамо допомогу у відновленні", – заявляла російська влада.

У неділю, 28 січня, у центрі Москви сталась пожежа в Театрі сатири. Горів купол театру: "Площа пожежі у Театрі сатири – 200 квадратних метрів. З-під купола валить густий дим", – йшлося у повідомленні. За попередньою інформацією, постраждалих не було, людей із театру евакуювали. А на місці працювали рятувальники. За даними пропагандистського ресурсу, площа пожежі в Театрі сатири згодом збільшилася до 250 метрів квадратних, а деякі дороги в районі перекрили.

Фото: shev.kyivcity.gov.ua

Атака на військовий полігон в окупованому Іловайську та гучні вибухи

Пропагандистські ЗМІ зранку 25 січня заявили про нібито обстріл військового полігону у тимчасово окупованому Іловайську Донецької області. "Про вибухи в Іловайську Донецької області 24 січня близько 15 години дня повідомили місцеві пабліки та жителі", – йшлося у повідомленні. Зазначається, що в результаті обстрілу на військовому полігоні в районі селища Покровка є буцімто загиблі та поранені російські військовослужбовці. Проте варто зауважити, що офіційно про обстріл не повідомляла ні російська, ні українська сторона.

Уранці суботи, 27 січня, жителі тимчасово окупованого Севастополя у Криму чули гучні звуки вибухів. Окупаційна влада заявила, що це військові РФ проводили тренування. Зазначається, що гучний звук, який чули жителі Севастополя, був схожий на ракетний пуск. Пізніше пролунав вибух, від якого затремтіли шибки у вікнах. "Крим.Реалії" припускають, що це спрацювала російська ППО. Водночас так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв поспішив заявити, що чутні звуки вибухів – це наслідок тренувань російських військових.

Думки експертів

Військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих зазначив, що війна переходить в інший етап ведення бойових дій.

"Серія далекобійних ударів по об'єктах інфраструктури поблизу Санкт-Петербурга говорить про те, що в розпорядженні ЗСУ та інших складових Сил оборони України з'явилися дієві далекобійні засоби. Слід зазначити, що відстань до цілі по прямій становить від 700 до 900 км. Для того, щоб обійти вузли російської ППО й різні загрозливі напрямки, то подібна траєкторія має становити десь 1200 км", – пояснює він.

На думку полковника запасу ЗСУ Сергія Грабського перенесення війни на територію РФ – основне завдання збройної боротьби.