Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Пожежа у Москві, гучні вибухи у Севастополі та атака дронів на нафтобазу в Краснодарському краї: де у росіян вибухало та палало цього тижня
Огляд

Пожежа у Москві, гучні вибухи у Севастополі та атака дронів на нафтобазу в Краснодарському краї: де у росіян вибухало та палало цього тижня

Андріана Стахів
28 січня, 2024 неділя
21:07
Війна з Росією війна з росією пожежа безпілотник ППО

Цього тижня у Москві палав театр сатири, у тимчасово окупованому Севастополі лунали вибухи, а у Краснодарському краї палала нафтобаза через атаку дронів

Більше про "бавовну" в Росії та на тимчасово окупованих територіях у тижневому огляді Еспресо.

Пожежа у театрі у Москві, на нафтобазі у Краснодарському краї та на меблевій фабриці у Челябінській області

  • Вночі 24 січня У Челябінській області РФ сталась масштабна пожежа на меблевій фабриці. Вогнем були охоплені 3600 квадратних метрів. За два кілометри від селища Батуринський горіла покрівля меблевої фабрики. На місці працювали понад 60 спеціалістів та 18 одиниць техніки, які згодом локалізували пожежу. Інформації про постраждалих не надходило.
  • А вранці 24 січня російське міністерство оборони заявило про нібито атаку безпілотників по території Орловської області. У регіоні буцімто працювала ППО, яка нібито збила чотири безпілотники над територією Орловської області. Як зазначив губернатор Орловської області Андрій Кличков, у Залізничний та Північний райони стягнули служби порятунку та правоохоронні органи. За попередньою інформацією, постраждалих немає.
  • У російському місті Туапсе у Краснодарському краю в ніч на 25 січня внаслідок атаки дронів виникла пожежа на нафтобазі. Це спецоперація Служби безпеки. Зазначається, що там була пошкоджена установка первинної обробки нафтопродуктів, а саме – вакуумна та атмосферна колони. "СБУ б'є вглиб РФ і продовжує атаки на обʼєкти, які не тільки мають важливе значення для економіки Росії, але й забезпечують паливом ворожі війська. Далі буде багато сюрпризів, системна робота триває", – сказали у джерелі. Російські телеграм-канали повідомляли, що причиною пожежі могла стати атака безпілотника, а перед займанням у місті лунали вибухи – ймовірно, від роботи ППО. Також про проліт кількох безпілотників до та після пожежі писали місцеві мешканці. Під час повітряної тривоги припиняв роботу аеропорт міста Сочі. На запасному аеропорту у Мінеральних Водах приземлились чотири літаки.
  • У ніч з 25 на 26 січня російська влада звинуватила Україну в обстрілі селища Тьоткіно Курської області. Жителі Тьоткіна нібито залишились без опалення та електроенергії."Через пошкодження теплотраси у будинках немає опалення. Також частина селища залишилася без електропостачання. Аварійні бригади розпочнуть ремонт, як тільки це буде безпечно. Крім того, пошкоджено фасади та вікна двох багатоквартирних будинків. Обов'язково надамо допомогу у відновленні", – заявляла російська влада.
  • У неділю, 28 січня, у центрі Москви сталась пожежа в Театрі сатири. Горів купол театру: "Площа пожежі у Театрі сатири – 200 квадратних метрів. З-під купола валить густий дим", – йшлося у повідомленні. За попередньою інформацією, постраждалих не було, людей із театру евакуювали. А на місці працювали рятувальники. За даними пропагандистського ресурсу, площа пожежі в Театрі сатири згодом збільшилася до 250 метрів квадратних, а деякі дороги в районі перекрили.

Фото: shev.kyivcity.gov.ua

Атака на військовий полігон в окупованому Іловайську та гучні вибухи

  • Пропагандистські ЗМІ зранку 25 січня заявили про нібито обстріл військового полігону у тимчасово окупованому Іловайську Донецької області. "Про вибухи в Іловайську Донецької області 24 січня близько 15 години дня повідомили місцеві пабліки та жителі", – йшлося у повідомленні. Зазначається, що в результаті обстрілу на військовому полігоні в районі селища Покровка є буцімто загиблі та поранені російські військовослужбовці. Проте варто зауважити, що офіційно про обстріл не повідомляла ні російська, ні українська сторона.
  • Уранці суботи, 27 січня, жителі тимчасово окупованого Севастополя у Криму чули гучні звуки вибухів. Окупаційна влада заявила, що це військові РФ проводили тренування. Зазначається, що гучний звук, який чули жителі Севастополя, був схожий на ракетний пуск. Пізніше пролунав вибух, від якого затремтіли шибки у вікнах. "Крим.Реалії" припускають, що це спрацювала російська ППО. Водночас так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв поспішив заявити, що чутні звуки вибухів – це наслідок тренувань російських військових. 

Думки експертів

Військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих зазначив, що війна переходить в інший етап ведення бойових дій.

"Серія далекобійних ударів по об'єктах інфраструктури поблизу Санкт-Петербурга говорить про те, що в розпорядженні ЗСУ та інших складових Сил оборони України з'явилися дієві далекобійні засоби. Слід зазначити, що відстань до цілі по прямій становить від 700 до 900 км. Для того, щоб обійти вузли російської ППО й різні загрозливі напрямки, то подібна траєкторія має становити десь 1200 км", – пояснює він. 

На думку полковника запасу ЗСУ Сергія Грабського перенесення війни на територію РФ – основне завдання збройної боротьби.

"Україна має завдавати удари по об'єктах критичної та енергетичної інфраструктури Росії, зосередитись на цьому завданні. Саме росіяни нас цьому навчили, ніхто інший. Ми завдаємо удар у відповідь, це так званий бумеранг. Тому, що можна намагатися зруйнувати той чи інший цех, але в сьогоднішні часи, коли виробництво дуже розосереджено і може бути перенесено на інші напрямки, потужності, більш доцільним виглядає намагання знищити саме енергетичні об'єкти. Без електроенергії заводи РФ не будуть працювати", – зазначає Сергій Грабський.

Теги:
Суспільство
Україна
Росія
СБУ
ЗСУ
безпілотник
ГУР
Бєлгород
Москва
Читайте також:
Ракети Precision Strike Missile (PrSM)
26 січня, 2024 п'ятниця
У Львові, ймовірно, з'явиться нова система захисту неба з вогневим ураженням, - директор компанії "Піранья Тех" Момот
Новомихайлівка
27 січня, 2024 субота
Росіяни поставили на коліна та розстріляли 6 українських військових на Донеччині, - DeepState
Сергій Наєв
26 січня, 2024 п'ятниця
Біля кордону Сумської області велика загроза російських ДРГ, - Наєв
Київ
-1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.67
    Купівля 37.67
    Продаж 38.31
  • EUR
    Купівля 40.9
    Продаж 41.92
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, неділя
28 січня
22:12
Оновлено
Фінляндія, вибори
Президентські вибори у Фінляндії: за попередніми результатами лідирує Олександр Стубб
21:55
Оновлено
збитий "Шахед"
Ворог атакує Україну "шахедами" та балістикою: є влучання у Кременчуцькому районі
21:53
Британія
У Великій Британії зафіксували найтеплішу температуру за всю історію спостережень
21:41
Бельгія
У Бельгії розбився літак: загинули громадяни Німеччини
21:17
Мобілізація, повістки
Україна може провести навчання для будь-якої кількості мобілізованих, - ЗСУ
21:17
Фейк
Центр стратегічних комунікацій спростував черговий російський фейк про державний переворот в Україні
21:04
Снаряди 155-мм
Франція щомісяця надаватиме Україні 3 тисячі снарядів, - Міноборони
20:50
Володимир Зеленський в Офісі президента
"Готуємо нові оборонні пакети": Зеленський анонсував нові міжнародні комунікації
20:43
Прапор Словаччини
Міністр оборони Словаччини виступив за мирні перемовини України з Росією
20:33
Пашинян та Алієв
Вірменія запропонувала Азербайджану підписати пакт про ненапад
20:16
Огляд
Чому мексиканський кордон "блокує" військову допомогу США для України та чи вплине на це ситуація з Техасом: пояснюємо по пунктах
20:06
Міноборони РФ
Росіяни розконсервовують рідкісні гармати М-46 сталінських часів, - Defense Express
20:00
OPINION
Галина Пагутяк
Єдиний "антикультурний простір"
19:34
Прапор США
Американську базу в Йорданії атакували безпілотником, є загиблі та поранені
19:31
Зеленські
У Зеленського та його родини зменшилися доходи
19:24
Ексклюзив
Євген Дикий
На додачу до снарядного голоду ми затягуємо з новою мобілізацією, - військовий експерт Дикий
19:15
Інтерв’ю
Ріші Сунак та Володимир Зеленський
Від безпекової угоди України та Великої Британії дме вітерець Будапештського меморандуму, - Безсмертний
19:07
ЗСУ
За добу на фронті відбулось 61 боєзіткнення, Сили оборони відбили 21 атаку ворога на Авдіївському напрямку, - Генштаб
19:02
Інтерв’ю
Бен Ходжес
Я впевнений, що ЗСУ знайдуть спосіб знищити Керченський міст, - американський генерал Бен Годжес
19:00
На фото: Тімоті Шаламе
Фільми з Тімоті Шаламе. ТОП-7 ролей
19:00
Інтерв’ю
Літературознацець Ростислав Семків
Літературознацець Ростислав Семків: Після великих потрясінь приходить час великої літератури
18:58
Прапор США
США можуть уповільнити поставку зброї для Ізраїлю, аби збільшити тиск на Нетаньягу, - NBC
18:18
Клаудіу Тарзіу
Лідер правих радикалів у сенаті Румунії Тарзіу закликав до відновлення "природних кордонів", включно з Молдовою, Закарпаттям, Буковиною та Південною Бесарабією
18:09
Помер професор мистецтвознавства Дмитро Степовик
18:06
OPINION
Володимир Гевко
Зеленський і біженці: дякуємо Богові, що придумав нарцисизм
18:04
Ексклюзив
школа, навчання, математика
У школах слід запровадити обов'язкове вивчення економіки, - засновник Всеукраїнської освітньої компанії Кондратюк
17:56
"Порцелянова війна"
Українська документалка "Порцелянова війна" виграла гран-прі на кінофестивалі Sundance у США
17:45
Ексклюзив
Солдати національної гвардії Техасу
Техас не відокремлюватиметься від Штатів, - професор Нью-Йоркського університету Айзенберг
17:40
Інтерв’ю
Туск і Зеленський
Союз України і Європи на 100 років, щоб нікому в РФ колись не прийшло в голову знову напасти, - польський політик Мирослав Чех
17:27
Ексклюзив
Верховна Рада
Політтехнолог Пастернак пояснив, чому у фракції "Слуга Народу" є ті, хто більше не хоче бути народним депутатом
17:16
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 28 січня: скільки коштують долар, євро і злотий
17:14
ЗСУ, мобілізація
Платна бронь від мобілізації до ЗСУ може становити від 6 до 50 тис. грн на місяць, - ЗМІ
16:55
Дональд Трамп
Я не вірю, що якщо нападуть на Америку, НАТО прийде нам на допомогу, - Трамп
16:27
Сумщина
Від ворожого снаряду загинув останній житель села Степок на Сумщині
16:09
дрон Trinity
Німецький виробник безпілотників Quantum-Systems дарує Україні 100 дронів Trinity
16:08
OPINION
Громадянство без знання мови та історії — не громадянство
15:44
Оновлено
Ентоні Блінкен
Блінкен пропонує Греції передати Україні радянське ППО в обмін на новенькі F-35 зі США
15:25
Баррі Кеоган
Зірка Marvel Баррі Кеоган став лауреатом премії "Людина року 2024" за версією Hasty Pudding
15:16
Ексклюзив
Експерт Жовтенко назвав регіон, де РФ буде намагатись дестабілізувати ситуацію найближчим часом
15:05
Пістолет ТТ
Ракета, над якою він працював, вбила його бабусю у Харкові: у РФ застрелився інженер концерну "Алмаз-Антей", - ЗМІ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV