Програш РФ - єдиний спосіб викорінити "імперіалістичний вірус", - російський опозиціонер Каспаров
Імперіалістичний вірус, який заполоняв російську землю століттями, має бути викорінений. Україна має перемогти, Росія - програти
Про це голова ініціативи Renew Democracy Initiative Гаррі Каспаров сказав під час 17-го щорічного Київського Безпекового Форуму під назвою "UA: ЄДНАЙМОСЯ ЗНОВУ, ЩОБ ПОДОЛАТИ СВІТОВОГО АГРЕСОРА", організованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", який відбувається 8-9 травня.
"Відповідь на запитання, як жити з Путіним. Ви не можете жити у мирі з путінською Росією, тому що російський алгоритм за Путіна – це війна. Від уряду до дитсадків - це воєнний табір, це воєнна пропаганда, це воєнна промисловість", - заявив він.
На думку Гаррі Каспарова, єдиний спосіб жити з Росією у майбутньому - це бути впевненими, що "імперіалістичний вірус, що заполоняв російську землю століттями, викорінений".
"І єдиний спосіб викорінити його - перемогти Росію. Україна має перемогти, Росія - програти. Можливо прийшов час сказати це замість фраз "ми підтримуємо Україну?", - додав він.
За його словами, "імперські думки" мають померти, і єдиний шлях - програш РФ.
"І я бачу єдиний шлях, який російську публіку може шокувати: Український прапор, піднятий у Севастополі", - впевнений Гаррі Каспаров.
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