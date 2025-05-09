Програш РФ - єдиний спосіб викорінити "імперіалістичний вірус", - російський опозиціонер Каспаров

Про це голова ініціативи Renew Democracy Initiative Гаррі Каспаров сказав під час 17-го щорічного Київського Безпекового Форуму під назвою "UA: ЄДНАЙМОСЯ ЗНОВУ, ЩОБ ПОДОЛАТИ СВІТОВОГО АГРЕСОРА", організованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", який відбувається 8-9 травня.

"Відповідь на запитання, як жити з Путіним. Ви не можете жити у мирі з путінською Росією, тому що російський алгоритм за Путіна – це війна. Від уряду до дитсадків - це воєнний табір, це воєнна пропаганда, це воєнна промисловість", - заявив він.

На думку Гаррі Каспарова, єдиний спосіб жити з Росією у майбутньому - це бути впевненими, що "імперіалістичний вірус, що заполоняв російську землю століттями, викорінений".

"І єдиний спосіб викорінити його - перемогти Росію. Україна має перемогти, Росія - програти. Можливо прийшов час сказати це замість фраз "ми підтримуємо Україну?", - додав він.

За його словами, "імперські думки" мають померти, і єдиний шлях - програш РФ.

"І я бачу єдиний шлях, який російську публіку може шокувати: Український прапор, піднятий у Севастополі", - впевнений Гаррі Каспаров.