"Просування росіян - це тимчасовий успіх": майор запасу НГУ пояснив, що необхідно, аби не допустити стратегічної переваги ворога

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Наша стратегія - це стримати наступальні дії ворога, тобто треба стримати цей наступ. Просування росіян треба сприймати як тимчасові успіхи, які ми потім відіграємо у зворотному напрямку. У нас є два домашніх завдання, трете домашнє завдання виконали наші партнери, мова йде про постачання зброї. Але ця зброя не може бути поставлена одразу, вона має надходити невеликими партіями. Тому що логістичні можливості й пропускна спроможність теж обмежена", - зауважив Гетьман.

За словами майора запасу НГУ, щоб зупинити ворога ми маємо побудувати фортифікаційні споруди з замінуванням навколо них, і провести мобілізацію.

"Маємо залучити людей тому, що окрім зброї ще необхідні люди, які цю зброю будуть використовувати. Тобто є три складових - це зброя, люди й фортифікації. Якщо це все вдасться виконати, то тактичні просування з боку ворога де-не-де будуть, але стратегічної переваги росіяни не досягнуть", - додав Гетьман.

Російська окупаційна армія з початку активізації наступальних дій у Харківській області просунулася не більше ніж на 8 кілометрів від кордону.

Росіяни продовжують атакувати вздовж майже всієї лінії фронту. Основні зусилля вони зосереджують на Покровському та Куп’янському напрямках.

Голова Сєверодонецької районної військової адміністрації Роман Власенко зазначив, що на Луганщині інтенсивність бойових дій з боку РФ зменшилась.

Депутат Харківської обласної ради Олександр Скорик зазначив, що на Харківщині за останню добу росіяни ніде не просунулися й не закріпилися.

Командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади імені Кошового Отамана Івана Сірка Юрій Федоренко зазначив, що найскладніша ситуація у Вовчанську.









