Противник стягнув до Часового Яру велику кількість техніки й особового складу, - майор НГУ Кожубенко
Дмитро Кожубенко, офіцер секції планування бригади "Рубіж", майор НГУ, зазначив, що на напрямок Часового Яру ворог кинув свої найбільш боєздатні підрозділи, десантно-штурмові війська
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Попри те, що противник на Часів Яр стягнув дуже велику кількість озброєння, техніки, особового складу, армійської авіації, і безупинно штурмує місто, однак йому нічого не вдається. Попри те, що російським воякам поставлена задача - захопити Часів Яр до 9 травня, вони це завдання не виконають, тому що українські оборонці стоять, як скелі, на своїх позиціях. Наші оператори дронів заздалегідь виявляють ворога, передають інформацію артилерії, відповідно, загарбник знищується ще на підступах, не маючи можливості зайти на позиції наших хлопців", - прокоментував Дмитро Кожубенко.
За його словами, противник на напрямок Часового Яру кинув свої десантно-штурмові війська, які в армії РФ є одні з найбільш боєздатних підрозділів.
"Безпосередньо на нашому напрямку ворог застосовує розвідувальні підрозділи та підрозділи спеціального призначення. Також у них є такі підрозділи як "Шторм Z", "Шторм V", а це штурмові підрозділи, які сформовані з ув'язнених, тобто аналог ПВК "Вагнер", але державного формату", - зауважив майор НГУ.
Кожубенко додав, що українським захисникам потрібні снаряди для артилерії, авіація, засоби ППО та РЕБ.
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