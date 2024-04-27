Протягом доби росіяни 2 121 раз обстріляли Донеччину: поранили трьох мирних жителів
Російська армія нищить житловий сектор на Донеччині з авіації та артилерії. Протягом доби росіяни 2 121 раз обстріляли Донеччину й поранили трьох мирних жителів
Про це повідомляє Нацполіція України.
Зазначається, що за добу окупанти атакували 12 населених пунктів, поранили трьох мирних жителів.
Поліцейські зафіксували 2 121 обстріл: армія РФ нищила житловий сектор з авіації та артилерії.
Ворог накрив вогнем міста Костянтинівка, Курахове, Часів Яр, селища Гостре, Північне, села Архангельське, Берестки, Галицинівка, Зоряне, Іллінівка, Новоолександрівка, Острівське.
По Іллінівці загарбники вдарили керованою авіабомбою "КАБ-250" - поранили цивільну особу, пошкодили навчальний заклад, господарські приміщення, цивільне авто. Внаслідок артилерійського обстрілу в Галицинівці поранено двох цивільних осіб.
- Ввечері та у ніч на 27 квітня окупанти запустили ракети зі стратегічних та тактичних літаків по території України. Росіяни атакували енергооб'єкти у трьох областях та лікарню у Харкові, унаслідок чого постраждали щонайменше 2 людини.
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