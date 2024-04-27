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Війна з Росією: хроніка
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Протягом доби росіяни 2 121 раз обстріляли Донеччину: поранили трьох мирних жителів

27 квітня, 2024 субота
10:14
Війна з Росією

Російська армія нищить житловий сектор на Донеччині з авіації та артилерії. Протягом доби росіяни 2 121 раз обстріляли Донеччину й поранили трьох мирних жителів

Про це повідомляє Нацполіція України.

Зазначається, що за добу окупанти атакували 12 населених пунктів, поранили трьох мирних жителів.

Поліцейські зафіксували 2 121 обстріл: армія РФ нищила житловий сектор з авіації та артилерії.

Ворог накрив вогнем міста Костянтинівка, Курахове, Часів Яр, селища Гостре, Північне, села Архангельське, Берестки, Галицинівка, Зоряне, Іллінівка, Новоолександрівка, Острівське.

По Іллінівці загарбники вдарили керованою авіабомбою "КАБ-250" - поранили цивільну особу, пошкодили навчальний заклад, господарські приміщення, цивільне авто. Внаслідок артилерійського обстрілу в Галицинівці поранено двох цивільних осіб.

  • Ввечері та у ніч на 27 квітня окупанти запустили ракети зі стратегічних та тактичних літаків по території України. Росіяни атакували енергооб'єкти у трьох областях та лікарню у Харкові, унаслідок чого постраждали щонайменше 2 людини.
Теги:
Україна
Росія
російська армія
Донеччина
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