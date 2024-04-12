Протягом наступних півтора-двох тижнів можемо чекати ухвалення пакета допомоги для України від США, - експерт-міжнародник Краєв
Олександр Краєв, експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма", зазначив, що проти спікера Палати представників Майка Джонсона готується вотум недовіри, тому він вимушений поставити на голосування пакет допомоги Україні
Про це він розповів у етері Еспресо.
"Щодо допомоги Україні від США, то сенат вже показав свою готовність виділити $ 61 млрд. Палата представників готова настільки, наскільки готовий спікер Джонсон. А Джонсон це готовий зробити протягом наступних півтора-двох тижнів, тому що проти нього готується вотум недовіри зі сторони його ж однопартійців. А щоб закликати певний набір голосів та врятувати Джонсона від цього вотуму недовіри, йому необхідно в тому чи іншому вигляді або з боку республіканців, або зі сторони демократів - виставити на голосування певний пакет допомоги для України. Тому протягом наступних півтора-двох тижнів ми можемо чекати пакет допомоги для України", - зауважив експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма".
Краєв додав, що невідомо, в якому вигляді буде цей пакет допомоги - чи це буде ленд-ліз, чи кредит, чи якась інша форма допомоги, бо спікер Джонсон не представив текст законопроєкту.
"Протягом найближчого часу ми побачимо конкретну роботу спікера палати представників і конкретні рішення, які можуть бути висунуті на голосування. А також ми зможемо оцінювати шанси Джонсона на політичне виживання в межах американської політики й, відповідно, шанси на ухвалення проукраїнського пакета допомоги для України", - резюмував експерт-міжнародник.
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