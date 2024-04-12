Протягом наступних півтора-двох тижнів можемо чекати ухвалення пакета допомоги для України від США, - експерт-міжнародник Краєв

Про це він розповів у етері Еспресо.

"Щодо допомоги Україні від США, то сенат вже показав свою готовність виділити $ 61 млрд. Палата представників готова настільки, наскільки готовий спікер Джонсон. А Джонсон це готовий зробити протягом наступних півтора-двох тижнів, тому що проти нього готується вотум недовіри зі сторони його ж однопартійців. А щоб закликати певний набір голосів та врятувати Джонсона від цього вотуму недовіри, йому необхідно в тому чи іншому вигляді або з боку республіканців, або зі сторони демократів - виставити на голосування певний пакет допомоги для України. Тому протягом наступних півтора-двох тижнів ми можемо чекати пакет допомоги для України", - зауважив експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма".

Краєв додав, що невідомо, в якому вигляді буде цей пакет допомоги - чи це буде ленд-ліз, чи кредит, чи якась інша форма допомоги, бо спікер Джонсон не представив текст законопроєкту.



"Протягом найближчого часу ми побачимо конкретну роботу спікера палати представників і конкретні рішення, які можуть бути висунуті на голосування. А також ми зможемо оцінювати шанси Джонсона на політичне виживання в межах американської політики й, відповідно, шанси на ухвалення проукраїнського пакета допомоги для України", - резюмував експерт-міжнародник.