Путін продовжуватиме війну, поки не стане зрозуміло, хто буде наступним у Білому домі, - політолог Бобиренко

Про це розповів політолог, експерт "Бюро аналізу і політики" Віктор Бобиренко в етері телеканалу "Еспресо".

"Ми маємо розуміти, наскільки вразливою є сьогодні Україна. В нас немає власного ресурсу, ми повністю залежні від допомоги наших союзників. Це велика біда, а також можливість для Путіна. Він точно буде продовжувати війну, поки не стане зрозуміло, хто переможе у Білому домі, чи залишиться президент США Джо Байден, чи знов прийде до влади Дональд Трамп. Це означає, що велике кровопролиття буде тривати, як мінімум, до січня чи лютого наступного року", - зазначив він.

Політолог прокоментував зміну позиції спікера Палати представників США Майк Джонсона стосовно допомоги Україні.

"Джонсон - кар'єрист у чистому вигляді, і трампіст. Він просто отримав від Трампа сигнал "вже можна". В нього було завдання затягувати з питанням допомоги Україні, щоб показати, що Трамп, за яким ганяється правосуддя, насправді може зупинити у США будь-що. Тож тепер вони сказали, що Трамп передумав. Таким способом Трамп показує свої можливості і впливи, в тому числі на власну партію. Адже вони могли грати в цю "гру" аж до вересня, поки остаточно не висунулась би та третина конгресменів, які йтимуть на ротацію. Так як їх висувати мусить партія, вони прямо залежні від Трампа. Вони все розуміють і грали за "поганих хлопців", які тепер стали "хорошими", бо Трамп зробив відповідну заяву щодо України", - сказав Бобиренко.