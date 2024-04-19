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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Путін продовжуватиме війну, поки не стане зрозуміло, хто буде наступним у Білому домі, - політолог Бобиренко
Ексклюзив

Путін продовжуватиме війну, поки не стане зрозуміло, хто буде наступним у Білому домі, - політолог Бобиренко

19 квітня, 2024 п'ятниця
14:10
Війна з Росією Володимир Путін

Повна залежність України від допомоги Заходу, дає можливості Путіну продовжувати війну

Про це розповів політолог, експерт "Бюро аналізу і політики" Віктор Бобиренко в етері телеканалу "Еспресо".

"Ми маємо розуміти, наскільки вразливою є сьогодні Україна. В нас немає власного ресурсу, ми повністю залежні від допомоги наших союзників. Це велика біда, а також можливість для Путіна. Він точно буде продовжувати війну, поки не стане зрозуміло, хто переможе у Білому домі, чи залишиться президент США Джо Байден, чи знов прийде до влади Дональд Трамп. Це означає, що велике кровопролиття буде тривати, як мінімум, до січня чи лютого наступного року", - зазначив він.

Політолог прокоментував зміну позиції спікера Палати представників США Майк Джонсона стосовно допомоги Україні.

"Джонсон - кар'єрист у чистому вигляді, і трампіст. Він просто отримав від Трампа сигнал "вже можна". В нього було завдання затягувати з питанням допомоги Україні, щоб показати, що Трамп, за яким ганяється правосуддя, насправді може зупинити у США будь-що. Тож тепер вони сказали, що Трамп передумав. Таким способом Трамп показує свої можливості і впливи, в тому числі на власну партію. Адже вони могли грати в цю "гру" аж до вересня, поки остаточно не висунулась би та третина конгресменів, які йтимуть на ротацію. Так як їх висувати мусить партія, вони прямо залежні від Трампа. Вони все розуміють і грали за "поганих хлопців", які тепер стали "хорошими", бо Трамп зробив відповідну заяву щодо України", - сказав Бобиренко.

  • 12 квітня повідомлялось, що Майк Джонсон веде переговори з Білим домом про правки від республіканців щодо пакета допомоги Україні та Ізраїлю.

  • 15 квітня у палаті представників США 91 конгресмен, що представляє обидві партії, підписав лист із закликом до спікера Майка Джонсона внести на розгляд схвалений сенатом законопроєкт щодо допомоги Ізраїлю, Україні та Тайваню до парламенту для "негайного голосування".

  • Спікер палати представників Майк Джонсон вніс пропозицію щодо розділення законопроєкту про міжнародну допомогу на 4 окремих частини, серед яких – допомога Україні. Адміністрація Байдена готова розглянути ініціативу.

  • Представники комітету розвідки палати представників США після таємної наради щодо ситуації в Україні 16 квітня закликали Конгрес негайно проголосувати за допомогу Києву, адже ситуація критична.

  • Спікер палати представників Майк Джонсон обіцяв винести законопроєкт, який містить допомогу Україні, на голосування у суботу, 20 квітня. Президент США Джо Байден пообіцяв негайно його підписати.

Теги:
Світ
Україна
США
допомога Україні
допомога США Україні
Світ про Україну
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