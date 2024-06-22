"Путін себе дуже сильно підставив": експерт-міжнародник Семиволос про візит російського президента до КНДР

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Візит Путіна до КНДР дійсно привертає багато уваги. Втім, мені здається, що це було наполегливе прохання саме Кім Чен Ина. Виглядало все це як підстава Путіна. Оскільки якщо він хоче отримати від Північної Кореї боєприпаси та зброю, то вибору в нього не було. Як на мене, це була умова. Попри всю святковість цього візиту, який пройшов в дусі марксизму й ленінізму, в цілому, цим візитом Путін себе дуже сильно підставив", - пояснив Семиволос.

Експерт вважає, що візит Путіна до КНДР не був успішним.

"Реакція на візит Путіна до КНДР не забарилась. Зокрема - Південної Кореї. В цій ситуації Путіну довелось навіть погрожувати Південній Кореї. Саме тому я не розглядаю цей візит як величезний успіх РФ. Це очевидна підстава й демонстрація того, що з Путіним не можна мати справу", - додав він.