"Путін себе дуже сильно підставив": експерт-міжнародник Семиволос про візит російського президента до КНДР
Директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос вважає, що головною умовою постачання зброї до Росії від КНДР був саме візит Путіна до Пхеньяна
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Візит Путіна до КНДР дійсно привертає багато уваги. Втім, мені здається, що це було наполегливе прохання саме Кім Чен Ина. Виглядало все це як підстава Путіна. Оскільки якщо він хоче отримати від Північної Кореї боєприпаси та зброю, то вибору в нього не було. Як на мене, це була умова. Попри всю святковість цього візиту, який пройшов в дусі марксизму й ленінізму, в цілому, цим візитом Путін себе дуже сильно підставив", - пояснив Семиволос.
Експерт вважає, що візит Путіна до КНДР не був успішним.
"Реакція на візит Путіна до КНДР не забарилась. Зокрема - Південної Кореї. В цій ситуації Путіну довелось навіть погрожувати Південній Кореї. Саме тому я не розглядаю цей візит як величезний успіх РФ. Це очевидна підстава й демонстрація того, що з Путіним не можна мати справу", - додав він.
- 19 червня Володимир Путін був із візитом у КНДР на запрошення лідера Північної Кореї Кім Чен Ина. Країни уклали договір про всеосяжне стратегічне партнерство, який передбачає взаємну допомогу у випадку нападу на одного з підписантів. Водночас лідер КНДР висловив "безумовну підтримку" Росії у війні з Україною.
- Пізніше Північнокорейське державне агентство оприлюднило пункти договору між Росією і КНДР про всеосяжне стратегічне партнерство. Зокрема, там йдеться про співпрацю у війні, науці та економіці.
- 20 червня Володимир Путін заявив, що Південна Корея у випадку постачання Україні летального озброєння стикнеться з рішеннями, які не сподобаються Сеулу.
- Крім того, військовий експерт Defense Express Іван Киричевський вважає, що Північна Корея може вдатись до відправки свого експедиційного корпусу для участі у війні на боці Росії.
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