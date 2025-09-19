Путін випробовує НАТО: американський дипломат Тейлор про російські дрони у повітряному просторі Польщі

Про це розповів американський дипломат Вільям Тейлор, колишній посол США в Україні, в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському в етері Еспресо.

"Висновки з вторгнення 19 чи 20 безпілотників, що потрапили на польську територію, очевидні - Путін випробовує НАТО. Він хоче зрозуміти, як ми, поляки, решта Європи та Сполучені Штати, будемо захищатися від подібних ударів, якщо вони стануть масштабнішими й смертоноснішими. Його мета – перевірити не лише військову відповідь на такі вторгнення, а й політичну реакцію", - зауважив дипломат.

За його словами, військова відповідь була надмірною. Союзники по НАТО – поляки, голландці, німці та інші – застосували для захисту Польщі дуже дорогу зброю: важке озброєння, техніку, літаки, ракети. У той час як безпілотники, які росіяни спрямували на Польщу, коштували набагато дешевше. Це слабке місце, і воно очевидне.

"Українці вже давно знайшли спосіб протидіяти цим загрозам. Вони збивають 70%, 80%, а іноді й 90% дронів, що заходять у їхній повітряний простір, використовуючи відносно дешеву зброю – кулемети, рушниці чи інші засоби. І завжди це набагато ефективніше та дешевше, ніж ті методи, які застосовують європейці. Нам є чому у вас повчитися. Українці мають чим поділитися і в технологічному, і в тактичному плані. Ваш досвід у боротьбі з безпілотниками стане особливо важливим у майбутньому", - прокоментував Тейлор.

