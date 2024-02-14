Речник ВМС ЗСУ Плетенчук пояснив, чому Росія вже кілька місяців не використовує морські платформи
Речник Військово-Морських Сил Збройних Сил України, капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук зазначив, що росіяни мають проблеми з логістикою у Чорному морі
Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".
"Ракетоносії РФ періодично виходять в море. Станом на зараз жодного з них немає. Наразі в Чорному морі перебуває 3 одиниці, які виконують різноманітні завдання. Але небезпека застосування ракетоносіїв є завжди. У росіян є проблеми з логістикою. Періодично кораблі РФ заходять у Крим, швиденько щось роблять і швиденько звідти забираються. Не можна розслаблятися, попри те, що досить давно не було ракетних атак саме з морських платформ", - зауважив Плетенчук.
За словами речника ВМС ЗСУ, саме морські платформи росіяни не використовують вже кілька місяців.
"З чим саме це пов'язано? Можна обговорювати різноманітні варіанти - це може бути банальна неможливість завантажити ракети. Тому, що завантажується це все у Севастополі. Так само може бути накопичення. У росіян можуть бути проблеми з ВПК, тобто з виробництвом, але поки що такої інформації немає. Більш схильний до версії, що росіяни не можуть завантажити ракети на борт у Новоросійську", - припустив Плетенчук.
- Станом на ранок середи, 14 лютого, російські окупанти вивели у Чорне море 8 кораблів. Натомість усі ракетоносії перебувають у пунктах базування.
- Станом на 3 лютого німецький Bild вважав, що українські бійці потопили п'яту частину Чорноморського флоту Росії.
- За даними СтратКому ЗСУ, з 24 лютого 2022 року українські війська вивели з ладу третину кораблів чорноморського флоту РФ.
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