Речник ВМС ЗСУ Плетенчук пояснив, чому Росія вже кілька місяців не використовує морські платформи

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Ракетоносії РФ періодично виходять в море. Станом на зараз жодного з них немає. Наразі в Чорному морі перебуває 3 одиниці, які виконують різноманітні завдання. Але небезпека застосування ракетоносіїв є завжди. У росіян є проблеми з логістикою. Періодично кораблі РФ заходять у Крим, швиденько щось роблять і швиденько звідти забираються. Не можна розслаблятися, попри те, що досить давно не було ракетних атак саме з морських платформ", - зауважив Плетенчук.

За словами речника ВМС ЗСУ, саме морські платформи росіяни не використовують вже кілька місяців.

"З чим саме це пов'язано? Можна обговорювати різноманітні варіанти - це може бути банальна неможливість завантажити ракети. Тому, що завантажується це все у Севастополі. Так само може бути накопичення. У росіян можуть бути проблеми з ВПК, тобто з виробництвом, але поки що такої інформації немає. Більш схильний до версії, що росіяни не можуть завантажити ракети на борт у Новоросійську", - припустив Плетенчук.