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Україна вивела з ладу третину кораблів чорноморського флоту РФ, - СтратКом

6 лютого, 2024 вiвторок
18:24
Війна з Росією Крейсер "Москва"

З 24 лютого 2022 року українські війська вивели з ладу третину кораблів чорноморського флоту РФ

Про це повідомляє офіційний телеграм-канал СтратКому ЗСУ.

"Близько 33% бойових кораблів чорноморського флоту РФ Україна вивела з ладу за час широкомасштабного вторгнення", - йдеться у повідомленні.

За інформацією Генштабу ЗСУ, українські військові вивели з ладу 24 російських кораблі та один підводний човен. Тоді, як станом на початок широкомасштабного вторгнення, чорноморський флот РФ налічував 74 бойових кораблі.

"Агресія проти України шкідлива для вашого флоту", - пише СтратКом.

  • У ніч з 31 січня на 1 лютого воїни спецпідрозділу Group 13 ГУР МО знищили ракетний катер "Івановєц" Чорноморського флоту РФ. Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов назвав операцію серйозним результатом.
  • Станом на 3 лютого німецький Bild вважав, що українські бійці потопили п'яту частину Чорноморського флоту Росії.
Теги:
ЗСУ
Військові новини
російський корабель
Чорноморський флот Росії
втрати окупантів
Вбиті росіяни
Чорне море
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6 лютого
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