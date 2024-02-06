Україна вивела з ладу третину кораблів чорноморського флоту РФ, - СтратКом
З 24 лютого 2022 року українські війська вивели з ладу третину кораблів чорноморського флоту РФ
Про це повідомляє офіційний телеграм-канал СтратКому ЗСУ.
"Близько 33% бойових кораблів чорноморського флоту РФ Україна вивела з ладу за час широкомасштабного вторгнення", - йдеться у повідомленні.
За інформацією Генштабу ЗСУ, українські військові вивели з ладу 24 російських кораблі та один підводний човен. Тоді, як станом на початок широкомасштабного вторгнення, чорноморський флот РФ налічував 74 бойових кораблі.
"Агресія проти України шкідлива для вашого флоту", - пише СтратКом.
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