Україна вивела з ладу третину кораблів чорноморського флоту РФ, - СтратКом

Про це повідомляє офіційний телеграм-канал СтратКому ЗСУ.

"Близько 33% бойових кораблів чорноморського флоту РФ Україна вивела з ладу за час широкомасштабного вторгнення", - йдеться у повідомленні.

За інформацією Генштабу ЗСУ, українські військові вивели з ладу 24 російських кораблі та один підводний човен. Тоді, як станом на початок широкомасштабного вторгнення, чорноморський флот РФ налічував 74 бойових кораблі.

"Агресія проти України шкідлива для вашого флоту", - пише СтратКом.