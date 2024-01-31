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Резнікова треба було знімати не за яйця по 17 грн, а за "Львівський арсенал", - радниця заступника Міністра оборони Ярова

31 січня, 2024 середа
21:31
Війна з Росією Ексміністр оборони України Олексій Резніков

Радниця заступника Міністра оборони Дарина Ярова розповіла, що всі скандали з закупівлями та контрактами Міноборони розпочались саме за ексочільника відомства Олексія Резнікова

Про це вона розповіла в етері Еспресо

"Усі ці скандали з контрактами закупівель Міністерства оборони можна віднести ще до періоду, коли всі ми дізнались про яйця по 17 грн. Саме після цих подій, ми почали якусь димову завісу відганяти від Міністерства оборони. Втім, мені дуже шкода, я про це постійно говорю, що Олексія Резнікова зняли з посади Міністра оборони за яйця та неналежної якості куртки для ЗСУ, а не за "Львівський арсенал" та польську компанію "Альфа", - розповіла Ярова

За словами радниці заступника міністра оборони, поки йде слідство, покарати посадовців, які керували схемами розкрадання, неможливо

"До того часу, поки не будуть допитані й виписані підозри всім людям, які ставили підписи під цими контрактами, вийти на людину, яка контролювала цей процес, не є можливим. Тому, нам залишається тільки надіятись на те, що люди, які знаходяться під слідством, почнуть говорити. Особливо щодо людей, які їм сказали підписувати такі контракти", - додала вона.

  • Про те, як Міноборони втратило 2 млрд грн на трьох контрактах про закупівлю боєприпасів, йшлося в розслідуванні журналістів hromadske, опублікованому в листопаді 2023 року. Зокрема, і про контракти з українською компанією "Львівський арсенал" про постачання 100 тисяч мінометних мін на суму $37,6 млн
  • За інформацією журналістів, хорватська компанія WDG Promet, замішана у згаданому контракті, купила за гроші Міністерства оборони України закинутий пороховий завод Vitezit у Боснії та Герцеговині
  • 27 січня стало відомо, що оголосили підозру чиновникам Міноборони та менеджерам "Львівського арсеналу", яких викрили на розкраданні 1,5 млрд грн. У розкраданні підозрюють Лієва та ще чотирьох людей.  
  • 30 січня Вищий антикорупційний суд у понеділок, 29 січня, не обрав запобіжного заходу підозрюваному в причетності до розкрадання майже 1,5 млрд грн на закупівлі снарядів для ЗСУ Олександру Лієву
Теги:
Суспільство
Україна
ЗСУ
Військові новини
Міністр оборони України
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