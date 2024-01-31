Резнікова треба було знімати не за яйця по 17 грн, а за "Львівський арсенал", - радниця заступника Міністра оборони Ярова

Про це вона розповіла в етері Еспресо

"Усі ці скандали з контрактами закупівель Міністерства оборони можна віднести ще до періоду, коли всі ми дізнались про яйця по 17 грн. Саме після цих подій, ми почали якусь димову завісу відганяти від Міністерства оборони. Втім, мені дуже шкода, я про це постійно говорю, що Олексія Резнікова зняли з посади Міністра оборони за яйця та неналежної якості куртки для ЗСУ, а не за "Львівський арсенал" та польську компанію "Альфа", - розповіла Ярова

За словами радниці заступника міністра оборони, поки йде слідство, покарати посадовців, які керували схемами розкрадання, неможливо

"До того часу, поки не будуть допитані й виписані підозри всім людям, які ставили підписи під цими контрактами, вийти на людину, яка контролювала цей процес, не є можливим. Тому, нам залишається тільки надіятись на те, що люди, які знаходяться під слідством, почнуть говорити. Особливо щодо людей, які їм сказали підписувати такі контракти", - додала вона.