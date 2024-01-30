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ВАКС не обрав запобіжного заходу екскерівнику департаменту Міноборони Лієву

30 січня, 2024 вiвторок
00:45
Кримінал

Вищий антикорупційний суд у понеділок, 29 січня, не обрав запобіжного заходу підозрюваному в причетності до розкрадання майже 1,5 млрд грн на закупівлі снарядів для ЗСУ Олександру Лієву

Про це повідомило Суспільне. 

Фото: Катерина Галко


Прокурори просили обрати колишньому керівникові департаменту військово-технічної політики Міноборони Олександру Лієву як запобіжний захід тримання під вартою та заставу в розмірі 268 млн грн. Проте суд відмовив у клопотанні. 

Фото: Катерина Галко


На засіданні суду були присутні шоумен Олександр Педан, а також заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Андрій Демартіно, які висловили бажання взяти Лієва на поруки.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • Про те, як Міноборони втратило 2 млрд грн на трьох контрактах про закупівлю боєприпасів, йшлося в розслідуванні журналістів hromadske, опублікованому в листопаді 2023 року. Зокрема, і про контракти з українською компанією "Львівський арсенал" про постачання 100 тисяч мінометних мін на суму $37,6 млн
  • За інформацією журналістів, хорватська компанія WDG Promet, замішана у згаданому контракті, купила за гроші Міністерства оборони України закинутий пороховий завод Vitezit у Боснії та Герцеговині
  • 27 січня стало відомо, що оголосили підозру чиновникам Міноборони та менеджерам "Львівського арсеналу", яких викрили на розкраданні 1,5 млрд грн. У розкраданні підозрюють Лієва та ще чотирьох людей.  

 
Теги:
Міністерство оборони
корупція в Україні
ЗСУ
Війна з Росією
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