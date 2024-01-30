ВАКС не обрав запобіжного заходу екскерівнику департаменту Міноборони Лієву

Про це повідомило Суспільне.

Фото: Катерина Галко

Прокурори просили обрати колишньому керівникові департаменту військово-технічної політики Міноборони Олександру Лієву як запобіжний захід тримання під вартою та заставу в розмірі 268 млн грн. Проте суд відмовив у клопотанні.

Фото: Катерина Галко

На засіданні суду були присутні шоумен Олександр Педан, а також заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Андрій Демартіно, які висловили бажання взяти Лієва на поруки.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.