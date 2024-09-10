РФ атакувала Покровську громаду: є загиблий, без газу – майже 28 тис. людей
Уранці 10 вересня російська окупаційна армія обстріляла Покровську громаду, внаслідок чого загинув чоловік, а його дружина дістала поранення
Про це повідомила пресслужба Покровської МВА.
"Сьогодні близько 10:40 у м. Покровськ внаслідок ворожого обстрілу було пошкоджено газорозподільчу станцію. Наразі без газопостачання залишились майже 28 тисяч абонентів, 23 тисячі з яких – мешканці Покровська, інші 5 – жителі Родинського", - йдеться у повідомленні.
"Крім того, об 11:30 під час ворожого обстрілу с. Гнатівка загинув власник одного з приватних домоволодінь. Також поранення отримала дружина загиблого", - додали у МВА.
Там закликали мешканців громади евакуюватися в більш безпечні регіони України.
- 5 серпня було ухвалено рішення про примусову евакуацію родин із дітьми з Новогродівки та Селидового.
- За даними місцевої влади, російські війська наблизилися майже впритул до Покровська. Окупанти базуються трохи більше ніж за 10 км від околиць міста, тож людей закликали евакуюватися. Станом на 2 вересня у Покровську, за даними МВА, залишалося близько 30 тисяч жителів. Кожного дня звідти виїжджають дві тисячі людей.
- За даними Мінреінтеграції, у межах обов'язкової евакуації з прифронтових районів Донецької області з серпня 2022 року і станом на серпень 2024 року було вивезено понад 197 тисяч осіб.
- Минулого тижня було оголошено евакуацію з низки населених пунктів Покровського і Краматорського районів Донецької області.
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