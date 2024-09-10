РФ атакувала Покровську громаду: є загиблий, без газу – майже 28 тис. людей

Про це повідомила пресслужба Покровської МВА.

"Сьогодні близько 10:40 у м. Покровськ внаслідок ворожого обстрілу було пошкоджено газорозподільчу станцію. Наразі без газопостачання залишились майже 28 тисяч абонентів, 23 тисячі з яких – мешканці Покровська, інші 5 – жителі Родинського", - йдеться у повідомленні.

"Крім того, об 11:30 під час ворожого обстрілу с. Гнатівка загинув власник одного з приватних домоволодінь. Також поранення отримала дружина загиблого", - додали у МВА.

Там закликали мешканців громади евакуюватися в більш безпечні регіони України.