РФ атакувала цивільних під час евакуації зі Слов'янська: поранено рятувальника

Про це 15 серпня повідомила пресслужба ДСНС у Донецькій області.

"Ворог завдав удару по житловому сектору Слов’янська, внаслідок чого виникли пожежі та руйнування. Під час евакуації цивільних із зони ураження внаслідок повторного вибуху один із рятувальників зазнав поранень", - ідеться у повідомленні.

Попри це надзвичайникам вдалося вивезти з небезпечної зони 6 осіб, серед яких 4-річний хлопчик і поранений чоловік.