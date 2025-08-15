РФ атакувала цивільних під час евакуації зі Слов'янська: поранено рятувальника
Російська окупаційна армія атакувала Слов'янськ Донецької області, внаслідок чого дістав поранення рятувальник
Про це 15 серпня повідомила пресслужба ДСНС у Донецькій області.
"Ворог завдав удару по житловому сектору Слов’янська, внаслідок чого виникли пожежі та руйнування. Під час евакуації цивільних із зони ураження внаслідок повторного вибуху один із рятувальників зазнав поранень", - ідеться у повідомленні.
Попри це надзвичайникам вдалося вивезти з небезпечної зони 6 осіб, серед яких 4-річний хлопчик і поранений чоловік.
- У жовтні минулого року росіяни атакували FPV-дронами "Білих янголів", які евакуювали цивільних із Сумщини.
- Наприкінці липня 2025 року "Білий янгол" збив ворожий дрон, який намагався атакувати авто з цивільними під час евакуації.
- 6 серпня поліція повідомила, що РФ на Лиманському напрямку атакувала евакуаційний транспорт "ланцетом".
