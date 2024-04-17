РФ може повторити наступ на північ України, але з урахуванням помилок 2022 року, -  генерал-майор запасу Кривонос

Таку думку висловив перший заступник командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ (2016-2019), заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України (2019-2020), політичний та військовий діяч генерал-майор запасу ЗСУ Сергій Кривонос в етері Еспресо.

На запитання щодо можливості повторного наступу російських окупантів на Україну з Сумської та Чернігівської областей, Кривонос відповів: "Така загроза також є, і вони, можливо, захочуть повторити той варіант, який вони опрацювали в лютому-березні 2022 року, але з урахуванням тих помилок, які вони допустили і, я думаю, що вони докладуть максимум зусиль, щоб це не повторилося".

Майор запасу наголосив, що наразі для українців має бути головним питання, що робить влада, аби посилити обороноздатність, йдеться про підготовку резервів, переведення економіки на рейки фінансування в умовах воєнного часу та фортифікаційне обладнання місцевості.

"Ми бачимо, що влада на певних посадах провалюється, люди не розуміють, що робити й не сприймають загрозу, не знають, як їх вирішувати, то створення все ж таки уряду національного порятунку значно може покращити ситуацію, ніж те, що ми маємо зараз. Бо зараз дії влади мені нагадують смикання короткої ковдри: смикнули на голову - ноги мерзнуть, смикнули на ноги - голова замерзає", - підсумував ексзаступник секретаря РНБО.

Що передувало

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко у вівторок, 2 квітня, заявив, що його країна готується до війни - там триває підсилення оборонної готовності. Цього ж дня у Білорусі розпочалися навчання сил територіальної оборони у регіонах, що межують з Україною, Литвою та Польщею.

Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш заявив, що не можна виключати загрозу авіаційних нападів з боку Білорусі.

Водночас журналіст Олексій Маслов заспокоює громадськість щодо відсутності загрози з боку Білорусі й підкреслює важливість об’єктивної оцінки військової активності.

Нагадаємо, російська окупаційна армія уранці 17 квітня запустила ракети по території України. Виконувач обов‘язків Чернігівського мера Олександр Ломако повідомив про влучання на території міста та про 17 загиблих, 78 людей звернулися до лікарень. Понад 40 - госпіталізовані.