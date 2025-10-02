Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією РФ на ЗАЕС навмисно вимкнула електроенергію, аби підʼєднати її до своєї мережі, – Сибіга

РФ на ЗАЕС навмисно вимкнула електроенергію, аби підʼєднати її до своєї мережі, – Сибіга

Дар'я Куркіна
2 жовтня, 2025 четвер
23:47
Війна з Росією

Наступним кроком Росії після відключення на Запорізькій АЕС електроенергії буде перезапуск реактора під окупацією

Зміст

Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"Росія навмисно відключила електроенергію на Запорізькій атомній електростанції. Це було ручне відключення, проведене як випробування, поки Росія готується до повторного підключення окупованої Запорізької АЕС до власної електромережі. Наступний крок Росії буде ще більш небезпечним: перезапуск реактора під окупацією - без належного охолодження, поза будь-якою ліцензією, поза наглядом", – наголосив він.

Очільник МЗС підкреслив: подібні дії Москви збільшують ризик ядерних інцидентів та "прокладають шлях до катастрофи".

Водночас міністр додав, що ЗАЕС потрібно розглядати як військовий маневр.

Читайте також: Запорізька АЕС тиждень тримається на генераторах: що може статись, якщо забракне дизелю

"Ми закликаємо МАГАТЕ, її держави-члени та всіх відповідних партнерів вжити всіх можливих заходів, включаючи гарантії безпеки, обмежені за часом терміни припинення вогню, безперешкодний доступ для ремонтних бригад та надання спеціалізованого обладнання, щоб забезпечити негайні реставраційні роботи на резервній лінії, що залишилася, та швидке відновлення кількох незалежних зовнішніх джерел живлення до Запорізької АЕС", – додав Сибіга. 

  • 2 жовтня російський диктатор Володимир Путін під час конференції "Валдай" виступив з погрозами, що РФ може завдати удари по українських АЕС.
Теги:
Новини
Україна
Росія
російська армія
МЗС України
Енергія
окуповані території
окупанти
Запорізька область
Запорізька АЕС
Енергодар
Енергетика
Андрій Сибіга
Читайте також:
Віктор Орбан
Автор Дар'я Куркіна
2 жовтня, 2025 четвер
Туск у Х запитав Орбана, на чиєму той боці у війні РФ проти України. Премʼєр Угорщини відповів
Автор Катерина Ганжа
2 жовтня, 2025 четвер
РФ атакувала Україну безпілотниками: на Київщині та в Одесі є постраждалі
Автор Дар'я Тарасова
2 жовтня, 2025 четвер
Три українці потрапили до міжнародного рейтингу 100 найкращих діджеїв світу
Київ
+6.3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.03
    Купівля 41.03
    Продаж 41.48
  • EUR
    Купівля 48.16
    Продаж 48.82
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, п'ятниця
3 жовтня
00:20
Віктор Орбан
Орбан заявив, що Угорщина не боїться РФ, оскільки є членом НАТО і ЄС
2025, четвер
2 жовтня
23:17
Оновлено
Український зенітний комплекс «Бук-М1» з ракетами RIM-7 Sea Sparrow
З початку доби на фронті зафіксували 133 бої, 36 з них відбулися на Покровському напрямку
23:00
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Росія запустила дрони по Україні: у Києві спрацювала ППО
22:22
Олександр Сирський
У вересні РФ використала майже 6,9 тис. БПЛА для атак на Україну, - Сирський
21:54
Ексклюзив
Tomahawk
Важлива не модифікація, а кількість ракет Tomahawk, які можуть передати Україні, - експерт з авіації Романенко
21:42
Оновлено
"Динамо" - "Крістал Пелес", Ліга конференцій, Владислав Дубінчак
"Динамо" програло "Крістал Пелесу" у стартовому матчі Ліги конференцій
21:08
путін
Путін пригрозив ударами по українських АЕС
20:53
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
На ТОТ росіяни хочуть карати батьків за навчання дітей в українських школах онлайн
20:48
Ексклюзив
Ігор Лапін
Путін успішно продає страх нашим західним партнерам, - офіцер ЗСУ Лапін
20:06
Володимир Путін
"Ну розберіться тоді з ним": Путін відповів Трампу, який назвав його паперовим тигром
20:01
OPINION
Росію вб'є сміх
19:46
Віктор Орбан
Туск у Х запитав Орбана, на чиєму той боці у війні РФ проти України. Премʼєр Угорщини відповів
19:21
Ексклюзив
окупанти, оркі, російські солдати
РФ перекидає резерви з Сумського напрямку для посилення наступу на Донеччині, - полковник ЗСУ Саєнко
19:20
Ексклюзив
тюрма
Росія демонструє, що міжнародні норми не мають жодного значення: юристка про вихід з Євроконвенції проти катувань
19:16
Володимир Зеленський
Після зустрічі з Трампом ми, може, матимемо щось більше, – Зеленський про далекобійні можливості України
18:57
Ексклюзив
Петро Андрющенко
Запоріжцям треба готуватися: потрібно виїхати на певний час і перечекати активну фазу російського осіннього наступу, - Андрющенко
18:54
МЗС України
Україна розриває дипломатичні відносини з Нікарагуа
18:34
Оновлено
Андрій Ярмоленко, збірна України
Ребров не викликав Луніна та Ярмоленка у збірну України
18:34
єврокомісарка з питань розширення Марта Кос
"Уряд це знає": єврокомісарка Кос заявила, що шкода від спроби ліквідації незалежності НАБУ не знищена на 100%
18:14
Ексклюзив
ПАРЄ
"Це набагато небезпечніше за російські дрони": політолог Магда вказав на помилку Європи на користь РФ
18:14
репортаж з роботи групи оповіщення ТЦК у Львові
У Кривому Розі чоловік поранив двох військових ТЦК: один із постраждалих перебуває у важкому стані
18:03
OPINION
Як врятувати рядового науковця
17:57
Ексклюзив
Київ панорама
У Києві стало менше квартир та будинків, власники яких платять "податок на розкіш". З чим це пов'язано
17:57
Інтерв’ю
Ірина Сінічук
"На позиціях я не сплю, але й не боюся",– пілотка FPV-дронів Ірина Сінічук
17:45
Ексклюзив
Чорнобильська АЕС
Експерт Гончар пояснив, що стоїть за російськими ударами по підстанції в Славутичі, яка живить ЧАЕС
17:42
комендантська година
На Донеччині розширили зону "довгої" комендантської години
17:38
погода, опади, дощь
На півдні і сході до +19°C, у Києві до +12°C без опадів: синоптикиня Наталка Діденко розповіла про погоду 3 жовтня
17:27
танкер "Боракай" російського "тіньового флоту"
У Франції судитимуть капітана танкера тіньового флоту РФ
16:45
Оновлено
Володимир Зеленський і Метте Фредеріксен
Зеленський у Данії обговорив з лідерами ЄС "Стіну дронів" та 19-й пакет санкції проти РФ
16:38
Дональд Трамп, Ільхам Алієв, Нікол Пашинян
Європейські лідери висміяли Трампа через плутанину між Вірменією та Албанією
16:32
Фрідріх Мерц
Мерц розкритикував Орбана на зустрічі лідерів ЄС, - Bloomberg
16:08
Оновлено
обмін полоненими, ЗСУ
Україна повернула з полону 185 військових і 20 цивільних
16:00
OPINION
Ринок електроенергії: як не потрібно торгувати
15:55
Три українці потрапили до міжнародного рейтингу 100 найкращих діджеїв світу
15:42
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:25
Партнерський матеріал
АТБ в Бородянці
Відкриття оновленого АТБ в Бородянці, на Київщині: черги, емоції та нові можливості для громади
14:29
Ексклюзив
Український Крим під російською окупацією
У Криму нині понад 200 політвʼязнів та понад 1500 політичних справ, усе більше переслідують жінок, — Куришко
14:10
В Одесі затримали подружжя, яке за завданням РФ готувало підрив українських військових
14:01
OPINION
Шукають лояльних, але геть не обов’язково професійних
13:02
"Я би дуже хотіла, щоб всі мами повернулися до своїх дітей", - звільнена з російського полону Світлана Головань
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV