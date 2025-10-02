Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"Росія навмисно відключила електроенергію на Запорізькій атомній електростанції. Це було ручне відключення, проведене як випробування, поки Росія готується до повторного підключення окупованої Запорізької АЕС до власної електромережі. Наступний крок Росії буде ще більш небезпечним: перезапуск реактора під окупацією - без належного охолодження, поза будь-якою ліцензією, поза наглядом", – наголосив він.

Очільник МЗС підкреслив: подібні дії Москви збільшують ризик ядерних інцидентів та "прокладають шлях до катастрофи".

Водночас міністр додав, що ЗАЕС потрібно розглядати як військовий маневр.

"Ми закликаємо МАГАТЕ, її держави-члени та всіх відповідних партнерів вжити всіх можливих заходів, включаючи гарантії безпеки, обмежені за часом терміни припинення вогню, безперешкодний доступ для ремонтних бригад та надання спеціалізованого обладнання, щоб забезпечити негайні реставраційні роботи на резервній лінії, що залишилася, та швидке відновлення кількох незалежних зовнішніх джерел живлення до Запорізької АЕС", – додав Сибіга.