РФ на ЗАЕС не проводить ремонти й техобслуговування в належному обсязі, стан обладнання невідомий
Росіяни на тимчасово окупованій Запорізькі АЕС не виконують регламентів безпеки, зокрема - не проводять ремонти в повному обсязі. Наразі стан обладнання станції невідомий
Про це повідомив очільник Державної інспекції ядерного регулювання Олег Коріков в ефірі телемарафону.
"На сьогодні фактично невідомий детально технічний стан обладнання і систем безпеки на Запорізькій АЕС. Мова йде про трубопроводи, машини, механізми, насосне обладнання", - сказав він.
За словам Корікова, РФ не проводить ремонти й технічне обслуговування в належних обсягах, а також не виконує регламентів безпеки.
Глава Держінспекція ядерного регулювання підкреслив, що Енергоатом і МАГАТЕ не отримують інформацію із системи радіаційного моніторингу на ЗАЕС в онлайн-режимі. Він зазначив, що вся система охоплює 18 станцій моніторингу, 4 з яких - виведені з ладу.
"Це зменшує наші можливості контролю радіаційного стану на Запорізькій АЕС та прилеглій території", - додав Коріков.
- 28 червня МАГАТЕ повідомило, що внаслідок обстрілу та пожежі на Запорізькій атомній електростанції цього тижня сталося руйнування станції зовнішнього радіаційного моніторингу.
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