РФ на ЗАЕС не проводить ремонти й техобслуговування в належному обсязі, стан обладнання невідомий

Про це повідомив очільник Державної інспекції ядерного регулювання Олег Коріков в ефірі телемарафону.

"На сьогодні фактично невідомий детально технічний стан обладнання і систем безпеки на Запорізькій АЕС. Мова йде про трубопроводи, машини, механізми, насосне обладнання", - сказав він.

За словам Корікова, РФ не проводить ремонти й технічне обслуговування в належних обсягах, а також не виконує регламентів безпеки.

Глава Держінспекція ядерного регулювання підкреслив, що Енергоатом і МАГАТЕ не отримують інформацію із системи радіаційного моніторингу на ЗАЕС в онлайн-режимі. Він зазначив, що вся система охоплює 18 станцій моніторингу, 4 з яких - виведені з ладу.

"Це зменшує наші можливості контролю радіаційного стану на Запорізькій АЕС та прилеглій території", - додав Коріков.