РФ намагається дискредитувати Україну в очах світу, - очільник ПС ЗСУ про збиття Іл-76

Про це він написав у telegram

"Повітряні Сили били, б’ють і битимуть ворога, де б він не був, захищатимуть наших громадян від терористичних атак ворога!

Харків, Херсон, Дніпро, Запоріжжя та інші прифронтові регіони щодня і щоночі під обстрілами ворожих ракет, бомб та дронів.

Повітряні Сили роблять усе, щоб дістати ворога як у небі, так і на землі. Ви читаєте наші звіти. Чимало російських літаків разом з екіпажами уже ніколи не зможуть тероризувати наших людей. Вони знищені! У нас з’являється дедалі більше інструментів та можливостей, аби діставати ворога там, де він цього не чекає!", - йдеться у дописі Олещука.

За словами очільника Повітряних сил, впродовж дня 24 січня несамовита російська пропаганда спрямовує фейковий потік інформації на зовнішню аудиторію – намагається дискредитувати Україну в очах світової спільноти: "Мета пропаганди очевидна – вони хочуть зменшити міжнародну підтримку нашої держави. Не вийде! Україна має право на захист і знищення засобів повітряного нападу агресора".