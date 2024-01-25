РФ намагається дискредитувати Україну в очах світу, - очільник ПС ЗСУ про збиття Іл-76
Командувач Повітряних сил ЗС України Микола Олещук заявив, що 24 січня пропаганда РФ продукує фейки, намагаючись дискредитувати Україну в очах світової спільноти
Про це він написав у telegram
"Повітряні Сили били, б’ють і битимуть ворога, де б він не був, захищатимуть наших громадян від терористичних атак ворога!
Харків, Херсон, Дніпро, Запоріжжя та інші прифронтові регіони щодня і щоночі під обстрілами ворожих ракет, бомб та дронів.
Повітряні Сили роблять усе, щоб дістати ворога як у небі, так і на землі. Ви читаєте наші звіти. Чимало російських літаків разом з екіпажами уже ніколи не зможуть тероризувати наших людей. Вони знищені! У нас з’являється дедалі більше інструментів та можливостей, аби діставати ворога там, де він цього не чекає!", - йдеться у дописі Олещука.
За словами очільника Повітряних сил, впродовж дня 24 січня несамовита російська пропаганда спрямовує фейковий потік інформації на зовнішню аудиторію – намагається дискредитувати Україну в очах світової спільноти: "Мета пропаганди очевидна – вони хочуть зменшити міжнародну підтримку нашої держави. Не вийде! Україна має право на захист і знищення засобів повітряного нападу агресора".
- Олещук також повідомив, що ввечері 24 січня було відбито чергову атаку "Шахедів".
- У середу, 24 січня, у Корочанскому районі Білгородської області впав військово-транспортний російський літак Іл-76. Росія стверджує, що у ньому перевозили українських полонених для обміну. В Україні цієї інформації не підтвердили.
- Визволений український полонений розвінчав версію РФ про українських бранців на борту збитого 24 січня військово-транспортного літака Іл-76.
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