РФ обстріляла Кізомис на Херсонщині: 60-річний чоловік помер від поранень
Сьогодні, 29 квітня, російська армія обстріляла село Кізомис у Херсонській області, у результаті чого помер 60-річний місцевий житель - він отримав поранення, несумісні з життям. Прокуратура розпочала розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни
Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін та Херсонська обласна прокуратура.
О 12:24 Прокудін поінформував, що ЗС РФ атакували Кізомис, обстрілюючи людські будинки. Унаслідок цього постраждав 60-річний чоловік, який перебував на городі, та через російську агресію отримав вибухову травму й поранення ноги.
"Важкі травми отримав 60-річний місцевий житель. На жаль, поранення виявилися смертельними. Серце чоловіка зупинилося дорогою до лікарні", - згодом написав очільник ОВА.
Херсонська обласна прокуратура повідомила про початок досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
"За даними слідства, 29 квітня близько 11:30 армія РФ вкотре обстріляла один з населених пунктів Білозерської громади. Прокурори спільно з іншими правоохоронцями вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ", - зазначили в прокуратурі.
- Російська окупаційна армія ввечері 19 квітня атакувала селище Антонівка Херсонської області. Унаслідок цього загинула місцева жителька.
- 28 квітня під обстріл російської армії потрапили 6 населених пунктів у Херсонській області, зокрема росіяни скинули 11 керованих авіабомб на правобережну частину регіону.
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