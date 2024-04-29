РФ обстріляла Кізомис на Херсонщині: 60-річний чоловік помер від поранень

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін та Херсонська обласна прокуратура.

О 12:24 Прокудін поінформував, що ЗС РФ атакували Кізомис, обстрілюючи людські будинки. Унаслідок цього постраждав 60-річний чоловік, який перебував на городі, та через російську агресію отримав вибухову травму й поранення ноги.

"Важкі травми отримав 60-річний місцевий житель. На жаль, поранення виявилися смертельними. Серце чоловіка зупинилося дорогою до лікарні", - згодом написав очільник ОВА.

Херсонська обласна прокуратура повідомила про початок досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

"За даними слідства, 29 квітня близько 11:30 армія РФ вкотре обстріляла один з населених пунктів Білозерської громади. Прокурори спільно з іншими правоохоронцями вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ", - зазначили в прокуратурі.