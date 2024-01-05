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Ексклюзив

РФ спробує протестувати деякі зразки озброєння, яких ще не використовувала, - Згурець

5 січня, 2024 п'ятниця
13:01
Війна з Росією Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець не виключає, що Росія почне використовувати зброю, яка є на озброєнні армії РФ

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України сказав, що є приклади уламків ракет, які раніше не використовувалися ворогом для ударів по Україні. Не виключено, що в процесі ударів по Україні, Росія почне використовувати й інші зразки озброєння. Є припущення, що деяка зброя, яка була прийнята на озброєння російською армією ще не використовувалася, і росіяни спробують її протестувати. Наші військові про це знають", -  наголосив Згурець.

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець також додав, що координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі 4 січня заявив, що 29 грудня й 2 січня по території України використовувалися ракети, які були передані РФ від КНДР.

"Йдеться про використання зразків озброєння KN-23. Це північнокорейська копія російського "Іскандера", яка має дальність 460 км з бойовою частиною вагою 500 кг. Удар було завдано по Запоріжжю. Також є уламки ракети, яку можна ідентифікувати, як північнокорейську KN-23 у Харкові. Це говорить про те, що Росія дійсно використовує північнокорейські ракети", - пояснив Згурець.

  • ISW повідомив, що після масованої атаки 2 січня росіяни продовжуватимуть експериментувати, аби пристосуватися до можливостей української ППО.
  • Мобільні вогневі групи з протиповітряної оборони України мають достатньо ракет до переносних зенітно-ракетних комплексів, щоб відбити кілька потужних атак Росії. Потім Україна потребуватиме додаткової допомоги Заходу. Проте така ситуація є ординарною.
  • Юрій Ігнат заявив, що станом на п'ятницю, 5 січня, Повітряні сили ЗСУ не можуть підтвердити використання Росією ракет від Північної Кореї. 


 

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зброя
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