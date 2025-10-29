РФ та США близькі до "дипломатичного вирішення": Дмітрієв заявив, що війна в Україні може припинитися протягом року
Посланець російського диктатора Кіріл Дмітрієв заявив на інвестиційній конференції в Саудівській Аравії, що війна в Україні може припинитися протягом року
Про це повідомляє Reuters.
"Ми впевнені, що знаходимося на шляху до миру, і як миротворці ми повинні зробити це реальністю", - заявив Дмітрієв.
На запитання, чи можливий мир в Україні протягом року, Дмітрієв відповів: "Я вважаю, що так".
Під час перебування у США він заявив, що Росія та Сполучені Штати близькі до "дипломатичного розв’язання" війни.
Дмітрієв також висловив думку, що співпраця між США, Саудівською Аравією та Росією як найбільшими власниками природних ресурсів, зробить світ безпечнішим.
"Зараз увага людей зосереджена на регіональному конфлікті, що існує навколо Росії, але ми не хочемо, щоб він переріс у більший конфлікт. І для цього ми маємо діяти краще, ніж досі, а не гірше", - сказав він.
- Високопоставлений російський представник і фінансист Кіріл Дмітрієв 24 жовтня прибув до Сполучених Штатів для "офіційних переговорів" після оголошення нових американських санкцій, зокрема, проти нафтових компаній РФ.
