РФ вдарила по працівниках гуманітарної місії, які проводили розмінування на Чернігівщині: дві людини загинули, три поранені

Про це заявив очільник Чернігівської ОВА Дмитро Брижинський.

Станом на 16:04 дві людини загинуло, три людини поранено. Їм надається медична допомога.

Раніше Брижинський повідомив про вибухи в межах міста, а згодом зазначив, що було зафіксовано влучання ракети в районі блокпоста на вʼїзді в населений пункт Новоселівка.

Станом на 15:25 було відомо про одну загиблу людину та двох поранених.

Невдовзі Брижинський уточнив, що ракетний удар був нанесений по співробітниках гуманітарної місії з розмінування, які проводили роботи з розмінування місцевості.