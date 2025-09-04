РФ вдарила по працівниках гуманітарної місії, які проводили розмінування на Чернігівщині: дві людини загинули, три поранені
Російська терористична армія у четвер, 4 вересня, завдала ракетного удару по території Чернігівської області: відомо про двох загиблих і трьох постраждалих
Про це заявив очільник Чернігівської ОВА Дмитро Брижинський.
Станом на 16:04 дві людини загинуло, три людини поранено. Їм надається медична допомога.
Раніше Брижинський повідомив про вибухи в межах міста, а згодом зазначив, що було зафіксовано влучання ракети в районі блокпоста на вʼїзді в населений пункт Новоселівка.
Станом на 15:25 було відомо про одну загиблу людину та двох поранених.
Невдовзі Брижинський уточнив, що ракетний удар був нанесений по співробітниках гуманітарної місії з розмінування, які проводили роботи з розмінування місцевості.
- У ніч на у вересня унаслідок російської атаки зафіксовано влучання 28 ударних БПЛА на 17 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях. Зокрема, на Харківщині 5 постраждалих, в Одесі гасили пожежу, на Київщині спрацювала ППО.
