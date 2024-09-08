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Головна Війна з Росією РФ зруйнувала готель у передмісті Слов'янська: двоє загиблих

РФ зруйнувала готель у передмісті Слов'янська: двоє загиблих

Ксенія Золотова
8 вересня, 2024 неділя
13:44
Війна з Росією

Ввечері 7 вересня російська армія завдала авіаудару по селу Миколаївка Краматорського району Донеччини. Влучили в готель, з-під завалів якого рятувальники вилучили тіла 2 осіб

Зміст

Про це повідомляє ДСНС.

Село Миколаївка Краматорського району Донеччини розташоване на східній околиці міста Слов'янськ.

Внаслідок авіаудару було частково зруйновано чотириповерхову будівлю готелю.

Під час аварійно-рятувальних робіт рятувальники вилучили з-під завалів тіла двох загиблих. На місці було розібрано 101 тонну зруйнованих конструкцій. Роботи завершено.

  • Уранці неділі, 8 вересня, російські окупаційні війська завдали удару по селищу Черкаське Донецької області, унаслідок чого загинули троє людей, ще один чоловік зазнав поранень.
Теги:
Україна
Росія
російська армія
Краматорськ
Донеччина
Слов'янськ
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