РФ зруйнувала готель у передмісті Слов'янська: двоє загиблих
Ввечері 7 вересня російська армія завдала авіаудару по селу Миколаївка Краматорського району Донеччини. Влучили в готель, з-під завалів якого рятувальники вилучили тіла 2 осіб
Про це повідомляє ДСНС.
Село Миколаївка Краматорського району Донеччини розташоване на східній околиці міста Слов'янськ.
Внаслідок авіаудару було частково зруйновано чотириповерхову будівлю готелю.
Під час аварійно-рятувальних робіт рятувальники вилучили з-під завалів тіла двох загиблих. На місці було розібрано 101 тонну зруйнованих конструкцій. Роботи завершено.
- Уранці неділі, 8 вересня, російські окупаційні війська завдали удару по селищу Черкаське Донецької області, унаслідок чого загинули троє людей, ще один чоловік зазнав поранень.
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