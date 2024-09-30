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Ризики є, потроху треба відсуватися на іншу лінію оборони: Згурець про ситуацію у Вугледарі

Ірена Моляр
30 вересня, 2024 понедiлок
09:58
Війна з Росією Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що бойові дії у Вугледарі продовжуються, 72-га бригада у надзвичайно критичних умовах тримає цю ділянку фронту

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Про це він розповів в етері Еспресо.

"Попри те, що деякі закордонні ЗМІ декілька днів тому повідомляли про відхід 72-ї бригади з Вугледара, насправді ситуація не є такою. Бойові дії і далі продовжуються у Вугледарі. У надзвичайно критичних умовах 72-га бригада тримає цю ділянку фронту. Головні виклики там зараз у тому, що ворог зі сходу та заходу намагається проводити флангові оточення. Під головними ризиками – дорога від Богоявленки до Вугледара, яка є однією з базових артерій забезпечення нашого плацдарму. Зараз від Богоявленки до шахт, які були захоплені у зоні Водяного, понад 1 км, що дозволяє ворогу тримати під вогневим контролем цю лінію забезпечення. Це якраз створює суттєві ризики для ведення бойових дій нашою бригадою", - зауважив військовий експерт.

За його словами, у будь-якому разі всі експерти приходять до думки, що так чи інакше наші підрозділи мають відступати з цієї ділянки, але і нині бойові дії там тривають.

"А деякі закордонні журналісти починають говорити, що можна утримувати Вугледар, якщо там буде забезпечена стала логістика нашого плацдарму та гарнізону. Думаю, що ризики набагато більші, тому треба все-таки цю оборону поступово згортати й далі відсуватися на інші лінії оборони. Це чудово розуміє наш Генштаб, але на багатьох ділянках фронту, де б ми не стикалися з подібними ситуаціями, бачимо, що наші воїни тримають оборону до останнього", - резюмував Сергій Згурець.

  • 26 вересня військовослужбовці 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців спростували інформацію про вихід з Вугледара.
  • 29 вересня DeepState повідомляв, що російська окупаційна армія не полишає спроб наступати біля Вугледару Донецької області - ворог намагається закріпитись у багатоповерхівках й околицях міста.
Теги:
Україна
Сергій Згурець
російська армія
ЗСУ
Донеччина
Вугледар
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