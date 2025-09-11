"Росія набирає сміливості": Каллас вважає, що війна в Україні триватиме принаймні ще 2 роки

Про це повідомило El Pais.

За словами Каллас, війна РФ проти України зайшла в глухий кут, коли Москва набирає сміливості, про що свідчить дронова атака на Польщу 10 вересня.

Дипломат вважає: "конфлікт триватиме принаймні ще два роки".

Водночас на думку джерел видання, війна в Україні не закінчиться, допоки не зміниться керівництво з обох сторін.