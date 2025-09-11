"Росія набирає сміливості": Каллас вважає, що війна в Україні триватиме принаймні ще 2 роки
Очільниця європейської дипломатії Кая Каллас вважає, що війна РФ проти України триватиме ще принаймні 2 роки, і ситуація "зайшла в глухий кут"
Про це повідомило El Pais.
За словами Каллас, війна РФ проти України зайшла в глухий кут, коли Москва набирає сміливості, про що свідчить дронова атака на Польщу 10 вересня.
Дипломат вважає: "конфлікт триватиме принаймні ще два роки".
Водночас на думку джерел видання, війна в Україні не закінчиться, допоки не зміниться керівництво з обох сторін.
- Раніше Каллас заявила, що блок розпочав роботу над зміною мандата своєї місії для тренування українських військових, аби розгорнути її в Україні.
