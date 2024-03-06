Росія торгує українськими військовополоненими на "чорному ринку", - ISW

Про це пише Інститут вивчення війни.

Зазначається, що чеченські воєнізовані формування купують українських військовополонених в інших російських військових підрозділів на "чорному ринку" для подальшої торгівлі. Потім вони використовують українських полонених для обміну на чеченських, яких утримують Збройні сили.

Газета The Times заявила, що чеченські підрозділи, ймовірно, звертаються до "чорного ринку", тому що чеченці наразі переважно виконують функції поліції або логістики в тилових районах України, де менше можливостей брати в полон.

У газеті зазначають, що хоча в Женевській конвенції немає статей, які прямо забороняють торгівлю військовополоненими, така практика, ймовірно, порушує положення про те, що "жодна спеціальна угода не повинна негативно впливати на становище військовополонених".

"Звіти про те, що чеченські підрозділи, очевидно, здійснюють обмін військовополоненими з Україною, свідчать про те, що деякі воєнізовані підрозділи російської армії, як-от підрозділи чеченського спецназу імені Ахмата, ймовірно, не включені до ширшого російсько-українського обміну військовополоненими вищого рівня", - припускають аналітики.