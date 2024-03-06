Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Росія торгує українськими військовополоненими на "чорному ринку", - ISW

Росія торгує українськими військовополоненими на "чорному ринку", - ISW

6 березня, 2024 середа
07:14
Війна з Росією Полонені

Російські військові продають українських військовополонених на "чорному ринку" чеченським формуванням, які надалі займаються обміном з Україною

Про це пише Інститут вивчення війни.

Зазначається, що чеченські воєнізовані формування купують українських військовополонених в інших російських військових підрозділів на "чорному ринку" для подальшої торгівлі. Потім вони використовують українських полонених для обміну на чеченських, яких утримують Збройні сили.

Газета The Times заявила, що чеченські підрозділи, ймовірно, звертаються до "чорного ринку", тому що чеченці наразі переважно виконують функції поліції або логістики в тилових районах України, де менше можливостей брати в полон.

У газеті зазначають, що хоча в Женевській конвенції немає статей, які прямо забороняють торгівлю військовополоненими, така практика, ймовірно, порушує положення про те, що "жодна спеціальна угода не повинна негативно впливати на становище військовополонених".

"Звіти про те, що чеченські підрозділи, очевидно, здійснюють обмін військовополоненими з Україною, свідчать про те, що деякі воєнізовані підрозділи російської армії, як-от підрозділи чеченського спецназу імені Ахмата, ймовірно, не включені до ширшого російсько-українського обміну військовополоненими вищого рівня", - припускають аналітики.

  • 18 лютого стало відомо, що окупанти розстріляли 6 полонених військових, які залишились в Авдіївці на позиції Музей ("Зеніт") після відходу української армії.
  • Також нещодавно в мережі з'явилося відео, на якому видно, що росіяни розстріляли трьох українських військовополонених поблизу Роботиного. ОГП відкрив провадження щодо порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Теги:
Україна
російська армія
ЗСУ
полонені
чеченці
обмін полоненими
Читайте також:
Денис Шмигаль
4 березня, 2024 понедiлок
Уряд змінює систему бронювання працівників: хто в пріоритеті
на фото: Майк Джонсон
5 березня, 2024 вiвторок
У конгресі США готують компромісний варіант законопроекту про допомогу Україні, - CNN
Автор Лєна Чиченіна
4 березня, 2024 понедiлок
Я не буду зніматися в кіно, де українців показують дебілами, - актор Олексій Гнатковський
Київ
+1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.17
    Купівля 38.17
    Продаж 38.69
  • EUR
    Купівля 41.3
    Продаж 42.12
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
6 березня
08:46
Оновлено
обстріл, ППО
У Росії заявили про атаку БПЛА на 3 області: сталося займання на складі з пальним
08:45
безпілотник "Орлан"
Партизани виявили локацію виробництва дронів у Санкт-Петербурзі
08:20
Удар по Покровську
Росія вночі вдарила чотирма ракетами по Покровську: постраждала людина, є руйнування
08:20
патрульний корабель воєнно-морського флоту РФ "Сергій Котов"
Відсутність реакції командування РФ на знищення "Сергія Котова" викликало хвилю обурення серед російських "військкорів", - ISW
08:09
Оновлено
Прапор США
Вибори у США: за підсумками "супервівторка", Байден і Трамп здобули перемогу на праймериз
08:08
Оновлено
збитий "Шахед"
РФ атакувала Україну "шахедами" у ніч на 6 березня: у Сумах три влучання, на Київщині працювала ППО
08:00
Іран
В Ірані торік стратили щонайменше 834 людини - на 43% більше, ніж 2022 року
08:00
OPINION
Борислав Береза
Чому Захід нас не кине? Три аргументи
07:59
Інтерв’ю
Андрій Іллєнко
Чи мають політики йти воювати? Розмова із Андрієм Іллєнком
07:55
Андрій Лунін
Ліга чемпіонів: розклад матчів та трансляцій 6 березня
07:50
Оновлено
Вибух на ТЕЦ у Росії
У російській Туві стався вибух на ТЕЦ: щонайменше 18 постраждалих
07:46
Інфографіка
рашка танк
Корабель, 50 артсистем і 1250 військових: втрати Росії за добу війни в Україні
07:37
Сумщина, шахеди, ППО, обстріл
Нічна атака РФ: Повітряні сили знищили 38 із 42 ворожих "шахедів"
07:36
Турецький потік
Болгарія заздалегідь узгодила з РФ будівництво "Турецького потоку" в інтересах Москви, – розслідування
07:31
Ердоган
Туреччина готова виступити гарантом мирної угоди між Палестинською автономією та Ізраїлем, - Ердоган
06:55
Кіліан Мбаппе (праворуч)
Ліга чемпіонів: результати та розклад усіх матчів 1/8 фіналу
06:45
Віктор Медведчук
Медведчук вимагає повернути йому українське громадянство й депутатський мандат, - hromadske
06:33
Су-34
РФ надалі активно використовує авіацію попри ефективну роботу ЗСУ, - ISW
06:03
окупанти крим
У Криму за 10 років зникло 1 288 релігійних організацій: окупанти стирають "неугодну" Кремлю релігійну ідентичність
05:36
сектор Газа
США підтримали резолюцію ООН про негайне припинення вогню у Газі та звільнення усіх заручників
04:38
Зернова допомога Харківщині
Латвійський уряд оприлюднив список забороненої для імпорту агропродукції з РФ та Білорусі
02:54
Російський газ
Іспанія попросила ЄС зайняти більш жорстку позицію щодо імпорту російського СПГ, - Bloomberg
02:04
Петер Сіярто
Угорщина виступає проти кандидатури прем’єра Нідерландів Рютте на посаду голови НАТО, - Politico
01:42
Держдепартамент США
"Є сюрпризи в запасі": Держдеп США прокоментував ураження патрульного корабля РФ "Сергій Котов"
01:08
на фото: Хав'єр Мілей
Президент Аргентини Мілей планує відвідати Україну
00:15
Оновлено
Пожежа у Києві, Осокорки
У Києві ліквідували масштабну пожежу на Осокорківських озерах
00:12
офіційний представник Пентагону Патрік Райдер
"Немає іншого способу повністю задовольнити потреби ЗСУ": Пентагон про затримку виділення $60 млрд Україні
00:01
Зеленський і Путін
"Для Києва війна – це засіб набивати собі кишені": добірка російських фейків і маніпуляцій за 5 березня
2024, вiвторок
5 березня
23:54
Гаррі Кейн (ліворуч), Баварія - Лаціо
Ліга чемпіонів: "Баварія" розбила "Лаціо", а ПСЖ здолав "Реал Сосьєдад" у 1/8 фіналу
23:18
Тайсон Ф'юрі
Ф'юрі розлютився через несподіваний прогноз Джошуа на його бій з Усиком
23:07
Ексклюзив
патрульний корабель воєнно-морського флоту РФ "Сергій Котов"
Ураження корвета "Сергій Котов": військовий експерт Коваленко вказав на слабкі сторони кораблів ЧФ РФ
22:50
Джон Кірбі
"Зеленський про це і не просить": Білий дім заявив, що США не збираються відправляти своїх військових в Україну
22:33
Ексклюзив
УПЦ МП
"Цей закон не про церкву, цей закон про зв'язки": нардеп Потураєв щодо законопроєкту про заборону УПЦ ПМ
22:29
Дмитро Медведєв
Медведєв запустив маніпуляцію: "Країни, які визнають суверенітет РФ, визнають і її "нові регіони"
22:24
Латвія
Латвія затвердила план зміцнення кордону з Росією та Білоруссю на €303 млн
22:11
Сергій Наришкін
"Домовилися тримати в таємниці": Наришкін розповів про угоду з шефом ЦРУ Бернсом
21:51
Вибори у США: Гейлі запевнила, що в разі поразки у праймеріз, не балотуватиметься у статусі незалежної кандидатки
21:47
Болгарія
Прем'єр Болгарії Денков йде у відставку
21:12
Оновлено
Франція
Макрон підтвердив, що Франція приєднається до плану Чехії щодо закупівлі 800 тис. снарядів для України
21:05
Оновлено
Еммануель Макрон
Макрон закликав союзників України не бути боягузами. У Німеччині відреагували
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV