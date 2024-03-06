Росія торгує українськими військовополоненими на "чорному ринку", - ISW
Російські військові продають українських військовополонених на "чорному ринку" чеченським формуванням, які надалі займаються обміном з Україною
Про це пише Інститут вивчення війни.
Зазначається, що чеченські воєнізовані формування купують українських військовополонених в інших російських військових підрозділів на "чорному ринку" для подальшої торгівлі. Потім вони використовують українських полонених для обміну на чеченських, яких утримують Збройні сили.
Газета The Times заявила, що чеченські підрозділи, ймовірно, звертаються до "чорного ринку", тому що чеченці наразі переважно виконують функції поліції або логістики в тилових районах України, де менше можливостей брати в полон.
У газеті зазначають, що хоча в Женевській конвенції немає статей, які прямо забороняють торгівлю військовополоненими, така практика, ймовірно, порушує положення про те, що "жодна спеціальна угода не повинна негативно впливати на становище військовополонених".
"Звіти про те, що чеченські підрозділи, очевидно, здійснюють обмін військовополоненими з Україною, свідчать про те, що деякі воєнізовані підрозділи російської армії, як-от підрозділи чеченського спецназу імені Ахмата, ймовірно, не включені до ширшого російсько-українського обміну військовополоненими вищого рівня", - припускають аналітики.
- 18 лютого стало відомо, що окупанти розстріляли 6 полонених військових, які залишились в Авдіївці на позиції Музей ("Зеніт") після відходу української армії.
- Також нещодавно в мережі з'явилося відео, на якому видно, що росіяни розстріляли трьох українських військовополонених поблизу Роботиного. ОГП відкрив провадження щодо порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.17 Купівля 38.17Продаж 38.69
- EUR Купівля 41.3Продаж 42.12
- Актуальне
- Важливе