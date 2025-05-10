Росія закрила повітряний простір над "Капустіним Яром" на 12 і 13 травня

Про це повідомляє "Мілітарний" та офіційний сайт NOTAMs.

У четвер, 8 травня, було опубліковано повідомлення про закриття повітряного простору в районі ракетного полігону "Капустин Яр". Умови, що вказані в ньому, можуть свідчити про ймовірний запуск балістичних ракет.

Заборона стосується всіх повітряних суден, що можуть здійснювати польоти в цьому районі. Повітряний простір буде закритий 12 і 13 травня щодня з 06:00 до 16:00 за місцевим часом.

Читайте також: "Рубеж", "Орешнік", "Кедр" – що відомо про новітню російську ракету, якою обстріляли Дніпро

Аналогічна заборона на польоти вже діяла 21 листопада 2024 року, напередодні удару балістичною ракетою "Кедр" ("Орєшнік") по Дніпру. Тоді обмеження тривало з 04:00 до 20:00 у період з 21 по 23 листопада.

Повідомлення схожого характеру також було опубліковано 11–13 грудня з 08:00 по 12:00 за місцевим часом, а друге — 16–21 грудня. Після цього, 13 грудня, відбувся масований ракетний удар по Україні із застосуванням балістичних, крилатих та гіперзвукових ракет.