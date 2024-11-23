Росіяни мають одиниці таких ракет: авіаексперт Романенко про ракетний удар РФ по Дніпру 21 листопада

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Щодо ракетного удару по Дніпру 21 листопада, ми маємо справу з ракетою середньої дальності. Яка її назва, на мій погляд, це другорядне питання. Головне – скільки таких ракет є у РФ та наскільки вони ефективні. Судячи з того, що про них нічого невідомо, навіть у фаховій пресі жодної інформації не було, то це означає, що ці комплекси не взяті на озброєння. Тобто як мінімум вони перебувають на стадії тестування, якщо взагалі не в експериментальній стадії. А це означає, що росіяни фактично мають одиниці таких ракет", - зауважив Валерій Романенко.

За його словами, у ГУР МОУ також сказали, що максимальна кількість у РФ таких ракет - не більше 10.

"Думаю, що росіяни ще спробують зробити один-два подібних пуски, комбінуючи їх з "кинджалами", щоб складалося враження страшної руйнівної зброї. Те, що падало на Дніпро, - це уламки, кожний вагою до 200 кг, але з величезною швидкістю, тому з великою кінетичною енергією. Тобто вони здатні пробивати якісь захисні шари, як бетон, але при цьому вкрай неточні. Щодо ракети, то вона має бойову частину, яка розділяється. По Дніпру стріляли ракетою, що мала шість частин, шість блоків індивідуального наведення. Ці шість блоків неточні, там точність ураження плюс-мінус починаючи з 50 м", - прокоментував науковець.

Авіаексперт додав, що за окремими частинами ракети, фото уламків якої були опубліковані, видно, що в ній був елемент зі старої радянської ракети "Булава". Це система болванки, яка імітує вибуховий ядерний пристрій.

"Така ракета рухається з гіперзвуковою швидкістю, як і всі балістичні ракети без виключення. А в атмосфері навколо об'єкту, що летить з гіперзвуковою швидкістю, утворюється плазма, яка не пропускає радіохвиль. Тому жодна корекція орбіти неможлива", - пояснив Романенко.