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Ексклюзив

Росіяни могли отримати від Ірану технології, через які збільшиться кількість ударів по Україні, - Defense Express

Тетяна Нижник
11 вересня, 2024 середа
17:55
Війна з Росією Іранська ракета Fateh-110

Іран ділиться ракетними технологіями з росіянами, що є небезпечним фактором для українців

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Про це розповів військовий експерт Defense Express Іван Киричевський в етері телеканалу "Еспресо".

"Коли міністерство фінансів США заявляло про пакет санкцій проти певних іранських структур, то включило до нього одне з іранських конструкторських бюро за те, що воно передало росіянам технології по двигунах для дозвукових крилатих ракет. Це більш небезпечна ситуація. На перший погляд може здаватися, що росіянам не потрібні іранські технології двигунів для дозвукових крилатих ракет. Але якщо подивитися на основні далекобійні ракети росіян, такі як "Калібр" і Х-101, вони використовують один і той самий тип двигуна — ТРДД-50, з різними модифікаціями під різні типи ракет", - сказав він.

Тобто можливості росіян виробляти далекобійні дозвукові крилаті ракети обмежуються можливостями виробляти двигуни, додав Киричевський: "Щоб виробляти більше двигунів для ракет, їм потрібно спрощувати й примітизувати виробництво. Тим більше, що йдеться про силові установки, які мають відпрацювати один раз у своєму житті при польоті. Можливо, росіяни могли від Ірану отримати технології, як ці двигуни під дозвукові крилаті ракети, щоб робити їх простішими й масовішими, відповідно мати більше своїх ракет для ударів по Україні".

Підсумовуючи, військовий експерт зазначив, що у випадку з ракетним симбіозом Росії та Ірану, треба більше акцентувати на тому, що Іран занадто щедро ділиться ракетними технологіями з росіянами, стимулюючи російську ракетну програму.

"Це може бути більш значимим і небезпечним фактором для нас у майбутніх обстрілах, ніж те, які саме типи балістичних ракет можуть бути поставлені Іраном Росії", - резюмував він.

Що відомо про поставки з Ірану ракет до РФ

Раніше британський військовий аналітик Шон Белл попередив, що невдовзі Росія отримає балістичні ракети двох типів від Ірану й це є "неминучим". 

6 вересня США повідомили союзників, що Іран надіслав балістичні ракети РФ. Сполучені Штати Америки та Європа працюють над санкціями у відповідь на дії Тегерана.

У звіті Інституту вивчення війни (ISW) йдеться, що після передачі Росії сотень балістичних ракет малої дальності для підтримки війни проти України Іран розраховує отримати російські винищувачі Су-35.

7 вересня Міністерство закордонних справ України висловило глибоке занепокоєння щодо повідомлень про можливу передачу Іраном балістичних ракет до Росії.

8 вересня в Ірані спростували повідомлення про постачання Росії балістичних ракет, стверджуючи, що не надають військової підтримки жодній зі сторін у війні РФ проти України.

9 вересня Європейський Союз отримав від союзників інформацію, що Іран передав Росії балістичні ракети для війни проти України.

9 вересня до міністерства закордонних справ України було викликано тимчасового повіреного у справах Ірану в Україні Шахріяра Амузегара через повідомлення про можливе постачання ракет для РФ.

10 вересня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що балістичні ракети від Ірану прибули до Росії й що їх, імовірно, впродовж декількох тижнів використають на війні проти України.

Сполучені Штати Америки оголосили про запровадження санкцій проти Росії та Ірану у відповідь на постачання Тегерана балістичних ракет Москві.

Теги:
Світ
Україна
Росія
зброя
військові
російська армія
Іран
ЗСУ
окупанти
США
Військові новини
ракетний удар
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