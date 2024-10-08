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"Росіяни намагаються відновити втрачене положення": ОТУ "Харків" про ситуацію в районі Вовчанська

Тетяна Нижник
8 жовтня, 2024 вiвторок
18:15
Війна з Росією Вовчанськ, Харківщина

Після втрати контролю над агрегатним заводом у Вовчанську, росіяни не припинять своїх інформаційних та військових зусиль

Зміст

Про це розповів речник оперативно-тактичного угруповання військ "Харків" Віталій Саранцев у етері телеканалу "Еспресо".

"Окупанти не заспокояться. Вони все ж таки пробують відновити втрачене положення і продовжують штурмові наступальні дії не тільки в напрямку агрегатного заводу, а й на інших локаціях, в самому Вовчанську і в прилеглих населених пунктах. Росіяни не відмовляються від своїх загарбницьких намірів і наразі переформовують штурмові групи, переозброюються, нарощують систему зв’язку, проводять повітряну розвідку. З цього можна зробити висновок, що вони будуть і в подальшому проводити штурмові наступальні дії на тому чи іншому напрямку", - заявив він.

Втрата агрегатного заводу у Вовчанську для росіян була відчутною, попри те, що вони не хочуть визнавати поразки, каже Саранцев.

"Перш за все, це була іміджева втрата, і звичайно, втрата у тактичному сенсі для росіян. Але вони цю свою поразку не хочуть визнавати. Окупанти максимально намагаються згладити її, і тому вигадують перемоги, не маючи реальних успіхів. Починаючи від моменту, коли вони втратили контроль над агрегатним заводом, майже щодня з'являються якісь фейки. Спочатку росіяни довго заперечували втрату цього об’єкту, потім закинули фейк про використання там надпотужної бомби. Тепер знову поширюють фейк про те, що вони повернули контроль над цим заводом", - додав він.

  • Підрозділи Головного управління розвідки 24 вересня повністю звільнили територію Вовчанського агрегатного заводу, а також ліквідували росіян в усіх будівлях підприємства.
  • 27 вересня у ГУР розповіли, що звільнення Вовчанського агрегатного заводу звужує зону контролю противника й дає змогу створити плацдарм для розвитку наступу та остаточного звільнення Вовчанська.
  • Згодом речник ОТУ "Харків" повідомив, що росіяни намагаються застосовувати спектр озброєння для атак по Вовчанському агрегатному заводі.
  • 7 жовтня у російських пабліках почали поширювати повідомлення про те, що бійці угруповання "Север" начебто вивісили російський прапор на території Вовчанського агрегатного заводу.
  • Однак речник оперативно-тактичного угруповання військ "Харків" Саранцев повідомив, що російські окупаційні війська не захоплювали повторно агрегатний завод у Вовчанську, а у російських пабліках поширюють старе відео.
Теги:
Україна
Росія
військові
російська армія
ЗСУ
окупанти
Харківщина
Військові новини
Вовчанськ
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