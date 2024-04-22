Росіяни обстріляли Красногорівку на Донеччині: вбили жінку, пошкодили 3 багатоповерхівки

Про це повідомляє голова Донецької облдержадміністрації Вадим Філашкін.

"Росіяни обстріляли місто сьогодні вдень — убили 70-річну жінку, пошкодили 3 багатоповерхівки", - написав він.

Також у Мар'їнській громаді авіаудару зазнала Максимільянівка — інформація про постраждалих не надходила.

Крім того, сьогодні знову під ворожим вогнем Українськ — наслідки обстрілу встановлюємо.

"Росіяни знову і знову б'ють по цивільним. Залишатися в області небезпечно!" - наголосив голова ОДА.