Росіяни обстріляли Красногорівку на Донеччині: вбили жінку, пошкодили 3 багатоповерхівки
22 квітня окупаційні війська РФ обстріляли Донеччину з артилерії. У Красногорівці загинула літня жінка, пошкоджено 3 багатоповерхівки
Про це повідомляє голова Донецької облдержадміністрації Вадим Філашкін.
"Росіяни обстріляли місто сьогодні вдень — убили 70-річну жінку, пошкодили 3 багатоповерхівки", - написав він.
Також у Мар'їнській громаді авіаудару зазнала Максимільянівка — інформація про постраждалих не надходила.
Крім того, сьогодні знову під ворожим вогнем Українськ — наслідки обстрілу встановлюємо.
"Росіяни знову і знову б'ють по цивільним. Залишатися в області небезпечно!" - наголосив голова ОДА.
- 22 квітня російська армія завдала удару по обʼєкту телевізійної інфраструктури у Харкові. Після цього в регіоні почалися перебої із сигналом цифрового телебачення.
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