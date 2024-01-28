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Росіяни розконсервовують рідкісні гармати М-46 сталінських часів, - Defense Express

28 січня, 2024 неділя
20:06
Війна з Росією Міноборони РФ

Російські окупанти почали використовувати в боях проти Сил оборони рідкісні гармати М-46 калібру 130 міліметрів, які виготовляли ще в 1950-х роках

Про це повідомляє Defense Express.

Зазначається, що доказом цього є фото, які з'явились у відкритому доступі.

"Ці зображення не дозволяють встановити, яку ймовірну кількість М-46 розконсервував ворог, можемо лише зафіксувати факт, що російські війська перейшли до зняття зі зберігання і використання й такої радянської артсистеми", - йдеться у повідомленні.

Гармати М-46 виготовлялися з 1946 по 1950 роки, вони мають "нестандартний як для сухопутних військ армії РФ" калібр 130 міліметрів, на зберіганні росіяни мали 350 гармат цього типу.

"Через нестандартність калібру цілком закономірно виникає питання, звідки рашисти могли взяти 130-мм постріли до М-46. З однаковою ймовірністю можна припустити, що росіяни під ці гармати знайшли снаряди у власних запасах, так і те, що Росії довелось у когось брати 130-мм боєприпаси", - зазначають у виданні.

Також у Defense Express не відкидають можливість того, що росіяни попросили снаряди до М-46 у Північної Кореї. 

"Тим більш, як стверджує той же The Military Balance 2023, КНДР в своєму розпорядженні має і ті самі буксирувані М-46, і одразу три типи САУ калібру 130-мм - M-1975, M-1981 та M-1991. Однак, звісно, снаряди до М-46 росіяни могли імпортувати також" - йдеться у повідомленні.

Гармати М-46 мають характеристики: маса - близько 7,7 тонн, заявлена дальність стрільби - до 27 км звичайним уламково-фугасним снарядом та 37 км при використанні активно-реактивних снарядів.

Також у повідомленні йдеться, що ймовірних причин рішення розконсервувати гармати М-46 може бути дві - "високий рівень втрат від контрбатарейного вогню ЗСУ, та заявлений показник дальності стрільби цих гармат".

  • 10 грудня повідомлялося, що росіяни використовують ракети-приманки для виснаження української ППО.
  • 19 січня стало відомо, що у Росії розробляють дешевий ударний дрон, спроможний літати на 350 км.
  • 22 січня повідомлялося, що російське керівництво активізує відносини з Північною Кореєю, щоб закупити більше артилерійських боєприпасів з-за кордону на тлі дефіциту боєприпасів у РФ.
Теги:
Україна
Росія
зброя
російська армія
окупанти
Військові новини
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