Росіяни розконсервовують рідкісні гармати М-46 сталінських часів, - Defense Express

Про це повідомляє Defense Express.

Зазначається, що доказом цього є фото, які з'явились у відкритому доступі.

"Ці зображення не дозволяють встановити, яку ймовірну кількість М-46 розконсервував ворог, можемо лише зафіксувати факт, що російські війська перейшли до зняття зі зберігання і використання й такої радянської артсистеми", - йдеться у повідомленні.

Гармати М-46 виготовлялися з 1946 по 1950 роки, вони мають "нестандартний як для сухопутних військ армії РФ" калібр 130 міліметрів, на зберіганні росіяни мали 350 гармат цього типу.

"Через нестандартність калібру цілком закономірно виникає питання, звідки рашисти могли взяти 130-мм постріли до М-46. З однаковою ймовірністю можна припустити, що росіяни під ці гармати знайшли снаряди у власних запасах, так і те, що Росії довелось у когось брати 130-мм боєприпаси", - зазначають у виданні.

Також у Defense Express не відкидають можливість того, що росіяни попросили снаряди до М-46 у Північної Кореї.

"Тим більш, як стверджує той же The Military Balance 2023, КНДР в своєму розпорядженні має і ті самі буксирувані М-46, і одразу три типи САУ калібру 130-мм - M-1975, M-1981 та M-1991. Однак, звісно, снаряди до М-46 росіяни могли імпортувати також" - йдеться у повідомленні.

Гармати М-46 мають характеристики: маса - близько 7,7 тонн, заявлена дальність стрільби - до 27 км звичайним уламково-фугасним снарядом та 37 км при використанні активно-реактивних снарядів.

Також у повідомленні йдеться, що ймовірних причин рішення розконсервувати гармати М-46 може бути дві - "високий рівень втрат від контрбатарейного вогню ЗСУ, та заявлений показник дальності стрільби цих гармат".