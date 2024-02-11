Росіяни шукають родичів нового головкома Сирського, аби виставити його в інфопросторі "радянською та російською" людиною
Росіяни намагаються дискредитувати нового головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та показати його у інфопросторі "радянською та російською" людиною
Про це повідомляє керівник Центру протидії дезінформації при РНБО, лейтенант Андрій Коваленко.
Зазначається, що росіяни шукають родичів Сирського в Росії та "друзів родини", у них беруть коментарі та розповсюджують в інформпросторі "з відповідним контекстом".
У Центрі протидії дезінформації нагадують, що "Сирський тривалий час був частиною команди Залужного. Він командував успішними операціями, зокрема зі звільнення Київщини та Харківщини".
"Вони (операції, - ред.) були б неможливі без якісного особового складу, але багато залежить від командування. Тож, Сирський показав, що вміє досягати результату у війні проти РФ. Команда Сирського складається з молодих командирів, які пішли на підвищення. Це є передумовою для системних покращень у ЗСУ", - йдеться у повідомленні.
Підтримку кампанії про те, що новий головком є "російською людиною" у ЦПД називають підіграванням ворожій дезінформації.
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- 8 лютого президент України Володимир Зеленський звільнив з посади головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Того ж дня він призначив новим головнокомандувачем генерал-полковника Олександра Сирського.
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