Росіяни шукають родичів нового головкома Сирського, аби виставити його в інфопросторі "радянською та російською" людиною

Про це повідомляє керівник Центру протидії дезінформації при РНБО, лейтенант Андрій Коваленко.

Зазначається, що росіяни шукають родичів Сирського в Росії та "друзів родини", у них беруть коментарі та розповсюджують в інформпросторі "з відповідним контекстом".

У Центрі протидії дезінформації нагадують, що "Сирський тривалий час був частиною команди Залужного. Він командував успішними операціями, зокрема зі звільнення Київщини та Харківщини".

"Вони (операції, - ред.) були б неможливі без якісного особового складу, але багато залежить від командування. Тож, Сирський показав, що вміє досягати результату у війні проти РФ. Команда Сирського складається з молодих командирів, які пішли на підвищення. Це є передумовою для системних покращень у ЗСУ", - йдеться у повідомленні.

Підтримку кампанії про те, що новий головком є "російською людиною" у ЦПД називають підіграванням ворожій дезінформації.

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